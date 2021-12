Series de estreno que llegan a HBO Max en el mes de diciembre de 2021

Noviembre ya fue el primer mes en el que HBO Max tuvo presencia en España como tal, con esa oferta que concluyó ayer y que dejaba a los nuevos suscriptores la posibilidad de contratar el servicio por la mitad de su precio habitual. Esto es, algo menos de 4,50 euros, lo que no está nada mal. Así que muchos esperaban diciembre con los brazos abiertos, sobre todo para ver hasta dónde llegaban esos cambios en el contenido de la plataforma.

Y lo primero que tenemos que decir es que los estrenos se siguen sucediendo con cuentagotas. HBO nunca fue una plataforma estilo Netflix con decenas de contenidos nuevos cada mes, por lo que siempre ha apostado por inyectar más calidad que cantidad. Ahora bien, al convertirse en HBO Max quedaba en el aire la duda de si los estrenos más recientes de Warner llegarían a tiempo y en unos plazos siquiera parecidos a los del servicio en EE.UU.: 45 días desde el estreno en salas de cine.

De momento, para diciembre, nos quedamos con una llegada esperadísima. Y es que han hecho falta 17 años para ver de vuelta a las protagonistas de "Sexo en Nueva York" (todas menos Kim Cattrall) en una nueva producción que mezclará comedia con ciertos momentos de drama. Al fin y al cabo, han pasado los suficientes años como para que a las Carrie, Charlotte y Miranda les hayan llegado nuevos problemas sentimentales y de pareja a sus vidas. ¿Su nombre? "And Just Like That".

Además de ese sonado regreso, HBO Max dará cabida a una extraña pero interesante serie cuya primera temporada fue vista por millones de usuarios. Se trata de "Beforeigners" ("Los Visitantes"), una producción que podríamos considerar como de ciencia ficción desde el momento en el que parte de la premisa de que, como si fueran inmigrantes llegados en pateras, comienzan a arribar a las playas de Noruega algunas personas del pasado. Más de dos años después, conoceremos cómo se transforma ese mundo que no recibe como debería a sus antepasados.

Como os decimos, falta por conocerse la estrategia en los estrenos en salas de cara a los próximos tiempos para, así, saber de verdad el verdadero impacto de HBO Max. A continuación tenéis todos los estrenos para el mes de diciembre de 2021.

Series

1 diciembre

Acoustic Home

5 diciembre

Beforeigners (Los Visitantes) T2

8 diciembre

Landscapers

9 diciembre

And Just Like That

15 diciembre

Hacks

Legendary T1

Harley Quinn (T1 y 2)

17 diciembre

Estación Once (Episodios 1, 2 y 3)

30 diciembre