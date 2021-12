Twitter no permitirá que nadie use tus fotos o vídeos sin tu permiso, ¿por qué?

Muchos usuarios son conscientes de la importancia que tiene el contenido que compartimos en redes sociales, que no solo dice mucho de nosotros, sino que puede servir para que auténticos desalmados se lucren con ellas y las roben para dios sabe qué fines. Por lo que antes de publicar cualquier cosa, es recomendable darle unas vueltas a su conveniencia o no.

Las redes sociales tienen mucho que decir porque son las que pueden incluir filtros y medidas de seguridad para evitar las apropiaciones indebidas de contenido que se replica sin tener en cuenta quién lo publicó primero. Del mismo modo que hace YouTube, que es capaz de saber a quién pertenece esos vídeos que se usan sobre películas, videojuegos, cantantes, etc.

Twitter endurece el control

El caso es que Twitter acaba de anunciar a través de una publicación en su blog oficial que va a endurecer las condiciones de uso de contenidos que no sean generados por los usuarios que los publican y prohibirá compartir fotos y vídeos personales sin el consentimiento expreso del afectado. De esta forma, ese tipo de información se une a la que ya prohíbe y que tiene que ver con datos privados que solo conciernen a la intimidad de las personas.

Fotos y vídeos personales estarán más protegidos. Unsplash

Esos datos no son otros que los números de teléfono o las direcciones físicas de otras personas, así como cualquier información que pueda servir para identificarles. De esta manera, a esas limitaciones anteriores tenemos que añadir cualquier fotografía o vídeo que se suba a la red social. Pero, ¿qué ocurre si no damos permiso para que se publique alguna foto o vídeo que hemos subido a la red social? Pues desde Twitter avisan que "cuando las personas representadas o un representante autorizado nos notifiquen que no dieron su consentimiento para que se comparta su imagen o video privado, lo eliminaremos", para que no exista la posibilidad de que esa información se propague sin ningún control.

Ahora mismo, estos son los datos que no permite reproducir Twitter en su red social y que considera "violaciones graves de la intimidad" de sus usuarios: