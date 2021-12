Elecjet, la ‘powerbank’ que lo carga todo y presume de ser la más rápida del mundo

Es una pena que, desde hace algunos años, hayamos dado por bueno que los teléfonos móviles, cuando les damos mucho trajín, no lleguen a terminar el día porque sus baterías no aguantan. Seguramente entre esa aceptación y el próspero negocio de las powerbanks, algunas marcas no hayan atendido al interés de combatir esa lacra añadiendo más mAh. a sus pilas.

Carga ordenadores y todo lo que necesites. Elecjet Corp

Así que no nos queda más remedio que recurrir a un accesorio extra que muchos llevamos en la mano a partir de ciertas horas del día. Baterías externas que cada vez son más grandes pero que, salvo determinados modelos, no priorizan la velocidad de carga. Este, por suerte, no es el caso de la Elecjet, que además de una buena cantidad de energía almacenada, es capaz de inyectarla con la máxima rapidez posible en nuestros terminales.

¿La carga más rápida del mundo?

Eso afirman sus creadores de Elecjet Corp., que han desarrollado una powerbank con una capacidad más que apreciable de 10.000 mAh, que nos dará para recargar hasta tres veces al día la batería de un smartphone medio. Su secreto se encuentra en la velocidad, que alcanza los 100W, lo que le permite llenar al 100% vuestro móvil en algo menos de media hora. Concretamente, en 27 minutos.

Esa velocidad, pensaréis, podría calentar el smartphone o degradar la propia powerbank con muy pocos usos, pero el fabricante nos asegura que no es así, y que vamos a poder alargar esos resultados durante su extensa vida útil que, más o menos, fijan alrededor de los cinco años. Es más, no contento con llegar a los 100W de velocidad, la empresa nos asegura que esta Elecjet es funcional para recargar dos dispositivos a la vez. Sin problemas.

Entre los aparatos que podemos conectar no solo se encuentran los móviles o tablets que tengamos, así como lectores de ebooks, etc., sino que también nuestros ordenadores pueden alimentarse de esta Elecjet. Esto la convierte en un compañero inseparable si somos de trabajar en movilidad con el portátil mientras desayunamos o comemos. Una prestación que muy pocas powerbanks son capaces de satisfacer cuando necesitamos una solución integral.

Esta Elecjet se encuentra ahora mismo en fase de crowdfunding y podéis haceros con uno de los packs que ofrece el fabricante a partir de 61 euros para el modelo sin cargador. Si queréis conseguirlo a la vez, y que además ofrezca carga rápida, será necesario gastar un poquito más: 114 euros. En todos los casos la fecha de entrega está prevista para enero de 2022, por lo que en apenas un par de meses las tendréis en vuestras manos.