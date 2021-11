Cómo borrarte cuando alguien te etiqueta en Instagram

Instagram es una de las redes sociales más populares desde hace varios años, y no hay quien la baje del pedestal en el que se encuentra. El hecho de que no dejen de añadir nuevas funciones y herramientas es el secreto de su éxito, y es que no han tenido muchos fallos en su larga trayectoria.

Esta red social ya no es solo de fotografía, en ella ya puedes colgar vídeos de incluso más de un minuto, pero uno de sus mayores triunfos han sido las historias, las cuales tienen una duración de 24 horas. Que por si esto no te parece suficiente, además tienes multitud de filtros para utilizar. Pero si hay algo que no ha cambiado, es buscar hacer la mejor foto para ganar todos los Me gusta posibles.

Cada uno busca un estilo de fotos en el que se pueda ver espectacular, hay quienes publican con maquillajes fantásticos, diseños de escándalo o destinos de ensueño. Incluso una cafetería bonita de la ciudad puede ser un buen lugar para conseguir la mejor foto.

Pero si hay algo que se repite en todos los perfiles de Instagram, es que queremos aparecer lo mejor posibles, es por ello que, en ocasiones, ver que alguien te ha etiquetado en una foto puede darte un pequeño ataque al corazón. Más que nada porque se trata de una foto que tú no has seleccionado, y que puede que no te guste cómo sales en ella. Por si eso no fuera suficiente, no solo van a poder ver esta foto en el perfil de la persona que la ha publicado, sino también en el tuyo.

Así podrás borrar cualquier etiquetado tuyo que no te guste

Pero no te preocupes, porque esto tiene una fácil solución. Lo primero que puedes hacer, es escribir a esta persona para pedirle que borre la foto si no te gusta como sales, y cruzar los dedos para que lo haga, o al menos te recorte. En el caso de no lograrlo, puedes borrar esta etiqueta en Instagram.

Lo que debes hacer es dirigirte a tu perfil, y pulsar en la sección donde están las fotos en las que te han etiquetado, la tercera pestaña a la derecha bajo la biografía. Al estar aquí, verás todas las fotos y vídeos en los que apareces, y tendrás que seleccionar la que quieres que desaparezca de tu perfil.

Al hacerlo, pulsa sobre los tres puntos que hay sobre la foto a la derecha. Ahora, selecciona Opciones de etiquetas y la primera de las opciones, Eliminarme de la publicación, y listo, esa foto ya no será visible en tu apartado de etiquetas de Instagram.