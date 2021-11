La CNMV alerta de los 'neobrókeres' gratuitos que ganan comisiones de terceros a costa del cliente

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha alertado de que algunos neobrókeres que se promocionan como gratuitos reciben comisiones por parte de terceros a los que llevan las operaciones de sus clientes, una práctica que se conoce

como pago por flujo de órdenes y que el supervisor español cree que no debería permitirse.



Así lo ha señalado durante su intervención en unas jornadas del sector financiero organizado por KPMG y Expansión, en el que ha reflexionado sobre los neobrókeres, poniendo en valor que su modelo de negocio basado en el desarrollo tecnológico hace más accesible la participación directa de los inversores minoristas en el mercado contribuyendo a incrementar la competencia, mejorar los servicios y reducir los cotes de acceso a los mercados.



Sin embargo, el presidente de la CNMV ha avisado de que, si bien es sano" reducir costes y comisiones mediante la aplicación de la tecnología y la mejora de la eficiencia, resulta "peligroso" hacerlo por el método de pago por flujo de órdenes (PFOF, por sus siglas en inglés), es decir,

vendiendo al mejor postor las ejecuciones de las órdenes de sus clientes mediante el cobro de comisiones ocultas que paga el centro de negociación al que se dirige el flujo de órdenes de los clientes.



Buenaventura ha advertido de que esta práctica presenta riesgo de inflación engañosa, si se publicita como algo gratuito, riesgo de conflicto de intereses y riesgo de incumplimiento del deber de mejor ejecución para el cliente.



Según ha recordado, el supervisor europeo de los mercados (ESMA) ha advertido públicamente contra esta práctica y ha cuestionado su legalidad, mientras que la Comisión Europea ha propuesto su prohibición en la revisión del reglamento MIFIR. "Y yo estoy de acuerdo en que no debería permitirse que una entidad cobre comisiones a espaldas de un cliente por llevar a un tercero las operaciones de sus clientes", ha asegurado.



El presidente de la CNMV ha explicado que para un inversor minorista resulta "complejo y laborioso" comprobar si una entidad así está ejecutando sus órdenes en los términos más beneficiosos para él, lo que en su opinión hace necesaria la intervención supervisora y regulatoria.



Buenaventura ha resaltado además que no hay muchas entidades españolas que estén usando este modelo, sino que casi todas las entidades que se promocionan como 'neobrókeres' "supuestamente gratuitos" lo hacen con pasaporte, operando desde otros países europeos que aceptan esta práctica.



En su opinión, esta circunstancia requiere que la solución tenga escala europea. En cualquier caso, ha recordado que los supervisores europeos están analizando esta cuestión.



"Pagar menos por la ejecución de operaciones bursátiles es bueno y se le debe dar la bienvenida alto y claro a quien lo hace en buena lid, pero no si se hace a costa de los intereses del cliente, lo haga un banco con 50 años de historia o un 'neobróker'", ha apostillado Buenaventura.