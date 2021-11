CaixaBank no descarta que se lleven a cabo fusiones dentro de la eurozona

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado este lunes que hablar actualmente de fusiones bancarias "es menos urgente", ya que la concentración bancaria "es elevada" y las entidades de crédito "están en una situación muy razonable y de sostenibilidad".



En su intervención en el IV Foro de Banca de 'El Economista', González-Bueno ha explicado que la situación del sector es actualmente "más favorable", con las previsibles subidas de tipos de interés y la escalada moderada de inflación, al tiempo que ha señalado que existe un "equilibrio" entre las ventajas potenciales económicas de la concentración frente a la desventaja de sistemas de competencia "más reducidos".



"Ahora ya los jugadores que hay tienen cuotas relevantes en determinados segmentos y en determinadas geográficas", ha trasladado el consejero delegado de Banco Sabadell.



También se ha referido a la reducción de costes que está llevando a cabo el sector, con una reducción del 50% de oficinas y del 30% de empleo, y no ha descartado que se realicen "más afinamientos" en el medio y largo plazo, si bien "de menos intensidad" de los que se han producido,

en referencia a las reestructuraciones que está realizando el sector bancario en los últimos meses.



Fusiones



Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado que "un camino" para conseguir mayor eficiencia es llevar a cabo una integración con otra entidad, "aunque no es el único; puede haber entidades fantásticas que escojan otro camino y que les vaya bien".



Además, ha apuntado a la posibilidad de que estas operaciones "no sean necesariamente en España, sino también en la eurozona. Si el horizonte no cambia, tarde o temprano creo que seguiremos viendo operaciones que permitan reestructurar la base de costes".



De su lado, el presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, ha señalado que las operaciones corporativas "son importantes en todas las industrias" y se realizan "cuando convienen y cuando tocan, no cuando te lo dicen".



"La banca española ha tenido el proceso de reconversión más profundo de la banca europea, lo que ha llevado a que los niveles de eficiencia del sector bancario español comparen muy bien con Europa", ha explicado Villalabeitia. "Pero decir que va a haber más fusiones o que se ha terminado

o cerrado el mapa bancario me parece prematuro", ha añadido.



Liberar provisiones

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha afirmado que espera un repunte de la morosidad una vez se concluya el periodo de carencia de los avales ICO, en marzo de 2022, momento en el que también prevé que se produzca "el desenlace de los ERTE".



"En la medida en que estos ERTE puedan convertirse en ERE, la morosidad de las familias volverá a subir", ha señalado Dancausa, si bien ha considerado que "todos los bancos dieron los préstamos con aval del ICO con unos criterios muy rigurosos a empresas que pensamos que van a repagarlos, con una política de provisiones enormemente holgada para afrontar ese repunte de morosidad sin que cause estragos".



De esta forma, se ha mostrado de acuerdo con el mensaje lanzado por el gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al afirmar que "hay que ser cautos" ante una posible liberación de las provisiones bancarias destinadas a impagos "porque todavía hay una enorme incertidumbre

con lo que va a ocurrir en la economía el año que viene y en 2023".



Digitalización



Sobre la digitalización y la entrada de nuevos competidores al sector financiero, el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, ha destacado que los neobancos "son muy eficientes" en algunos productos y soluciones, sobre todo en el ámbito de los servicios de pago, la

financiación al consumo y a medida que el comercio se vuelve cada vez más electrónico.



Sin embargo, ha destacado el "papel fundamental" de la banca comercial en segmentos como la financiación a las pymes o el crédito hipotecario, al tiempo que ha señalado que las estructuras de balance "son muy distintas".





Asimismo, ha afirmado que la banca 'tradicional' está perdiendo peso en ciertos nichos, así como número de clientes, pero que está "liberando de comisiones a aquellos clientes que tienen una mayor relación con nosotros".



"Estos neobancos están creciendo en número de clientes, pero con una relación incompleta. Tienen una vocación y una financiación no basada en la realidad, con una expectativa de venderse a grandes financieras, pero los bancos tenemos capacidad para aportar esas soluciones y aportamos confianza".



Por su parte, el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ha destacado el uso y análisis de grandes cantidades de datos que realizan estas 'fintech' como forma de captar clientes, una actividad en la que los bancos no están tan al día. Sin embargo, ha cuestionado "algo que

no es tan justo y es que las reglas de juego sean distintas".