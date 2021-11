Cuentas con regalo: cómo conseguir hasta 300 euros por domiciliar la nómina

Con las cuentas remuneradas de capa caída, vuelven los regalos de dinero en efectivo y promociones por domiciliar la nómina. Algunos bancos optan por premiar a los clientes que lleven sus ingresos, aunque a cambio de cumplir ciertas condiciones que conviene conocer para no llevarse sorpresas futuras.

Lo primero y principal es domiciliar la nómina y, en función de la entidad, hay diferencias en el importe mínimo requerido. "En la mayor parte de los casos están relacionadas con el valor del regalo", explican desde el portal HelpMyCash. La cantidad mínima de ingresos exigidos suele ser de 600 euros. A veces también sirven los ingresos recurrentes. Asimismo, las entidades pueden pedir una mayor vinculación a cambio de los regalos por la nómina, como domiciliar recibos o el uso de tarjetas.

Por otro lado, hay que tener presente que las cuentas con regalo ofrecen algún tipo de obsequio a cambio de que el cliente tenga que respetar un período de permanencia, destacan en Kelisto. "Normalmente, los bancos utilizan esta clase de promociones para atraer a nuevos clientes, aunque en ocasiones también permiten que los clientes antiguos accedan a ellas", señalan.

Liberbank

Liberbank y Unicaja Banco ya han materializado su fusión pero toda no operan como una sola entidad. Es por eso que cada una tiene todavía su política comercial. Así, Liberbank ofrece un regalo de 150 euros en efectivo por llevar la nómina a la entidad igual o superior a 600 euros (a los autónomos les vale con 250 euros). La oferta es válida hasta el 31 de diciembre. No hay comisiones.

Para acceder a la promoción hay que entrar en la Banca Digital y activarla desde el área "Contratar". Despes, hay que seleccionar la cuenta donde se quiere domiciliar la nómina. Al recibir la primera nómina, la entidad ingresará los 150 euros.

Entre las condiciones requeridas, además de alcanzar el mínimo de ingresos de 600 euros, hay que ser titular o contratar una tarjeta de débito y registrar el email. Los clientes deben adquirir un compromiso de permanencia en la entidad de 24 meses ininterrumpidos. No podrán participar los clientes que hayan recibido sus ingresos en el banco durante el último año.

Por otro lado, Liberbank cuenta con el Plan Comparte, que permite conseguir hasta 250 euros por invitar hasta a 10 amigos a abrirse la Cuenta Online SIN. El invitado (que consigue 25 euros) debe realizar una compra de cualquier importe con la tarjeta de débito.

Abanca

Abanca ofrece 150 euros por domiciliar la nómina antes del 31 de diciembre en la Cuenta Online Clara, una cuenta online sin comisiones. Dispone de app y tarjeta de débito gratis. En caso de vivir en Madrid, el montante alcanza los 300 euros. La promoción es válida para nuevas domiciliaciones de nómina o pensión por un importe mínimo de 600 euros al mes y una permanencia de 24 meses. Es decir, solo podrán beneficiarse de la campaña aquellos que no hayan tenido sus ingresos domiciliados en el banco durante los últimos doce meses. El ingreso de efectivo se realizará, tras la firma del compromiso de permanencia, en la cuenta asociada.

Cajamar

La caja rural ofrece una bonificación de 100 euros por domiciliar nónimas entre 950 y 1.199 euros, y de 200 euros si es de 1.200 euros o más. El periodo de permanencia es de 36 meses y la fecha límite para acceder es el 31 de diciembre. Es válida para aquellos clientes que domicilien su nómina. Es necesario accudir a la oficina, solicitar la promoción y, en el momento en el que sistema pueda comprobar que se ha ingresado la primera nómina en la cuenta, se realiza la bonificación. En ese momento se realizará la rentención fiscal por el 19% del regalo.

Ibercaja

Ibercaja premia con 150 euros de regalo a quienes domicilien su nómina en su banca digital, con la Cuenta Vamos. Para conseguir el dinero en efectivo es necesario ser nuevo cliente, llevar unos haberes por de más de 1.500 euros al mes y respetar un período de permanencia de 24 meses. La Cuenta Vamos de Ibercaja no tiene comisiones y ofrece una tarjeta de débito gratuita. La oferta está vigente hasta el próximo 30 de noviebre.



Banco Santander

Banco Santander ofrece 100 euros por domiciliar una nómina, pensión o prestación de al menos 600 euros durante 12 meses. La bonificación está sujeta a la normativa fiscal vigente, por lo que el banco abonará 81 euros netos tras aplicar el 19% de retención fiscal. La oferta está vigente hasta el 10 de diciembre de 2021.

En la Cuenta Santander One (Plan Santander One Iberia Plus Básico), el cliente puede conseguir hasta 15.000 avios de Iberia que se puedens cambiar por billetes de avión, noches de hotel y otras propuestas de ocio. El número de avios dependerá del plan que se elija: por ejemplo, con el plan "Básico" se consigyen 1.000 avios, que están valorados en unos 27 euros aproximadamente.

BBVA

BBVA ofrece 100 euros a los clientes jóvenes de hasta 29 años que abran la cuenta antes del finalizar el año y domicilien sus ingresos iguales o superiores a 800 euros, que deberán mantenerse en la Cuenta Nómina Va Contigo para Jóvenes durante al menos 12 meses. La cuenta es sin comisiones y se puede solicitar una tarjeta de débito o de crédito forma gratuita. La Cuenta Nómina Va Contigo para Jóvenes está disponible para nuevos clientes de BBVA y para antiguos usuarios que no tuvieran domiciliada su nómina en la entidad, y puede contratarse por Internet, por vía telefónica o en oficinas de la entidad.

Banco Mediolanum

La entidad no da dinero en efectivo, pero sí regala puntos canjeables. Por llevar nuevos clientes al banco, recomendar un nuevo gestor Family Banker para que trabaje para la entidad o al domiciliar ingresos o recibos da puntos canjeabls por regalos como un robot de cocina, vajillas, cuberterías e, incluso, un televisor o un iPhone.