Si trabajas en un Chromebook y usas Zoom tienes un problema, ¿sabes por qué?

Los Chromebook son ordenadores que están muy enfocados a trabajar dentro del ecosistema de Google y son perfectos para quienes tienen una cuenta de Workspace y no necesitan salir de las aplicaciones de los de Mountain view. Esa sencillez tiene un inconveniente y es que nos encontramos con las mismas limitaciones de los smarpthones, al tener que instalar apps de Android desde la Play Store.

Eso lleva a que no todas las apps se comporten como lo harían en un ordenador con Windows o macOS y que, en ciertos momentos, se nos queden cojas. Y las videollamadas, ahora, son tan esenciales que tener un dispositivo que no las gestiona bien no es una alternativa viable. Así que conocer si aplicaciones como Zoom tienen un buen desempeño es, cuando menos, obligatorio.

Transición problemática

Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Zoom para Chromebooks, que la aplicación disponible en la tienda de Google, que es la misma que podemos instalar en un teléfono con Android, ha comenzado a reportar a los usuarios que deben actualizarla para seguir usándola en su ordenador aunque, en realidad, lo que nos quiere decir es que tenemos que adaptarnos a la nueva forma que han encontrado los de Eric Yuan de conectarnos.

Zoom en ordenadores con Chrome OS.

Esa alternativa a la aplicación es la de añadir una extensión para usarla dentro del propio Chrome, en la que es conocida como Zoom PWA (Progressive Web App). Una herramienta que se instala dentro del navegador y que nos ofrece prácticamente las mismas funcionalidades de inicio, creación y gestión de salas de reunión o webinares a las que tenemos que atender en nuestro día a día en la oficina.

El problema es que ese Zoom PWA está dando muchos problemas en configuraciones de Chomebook con más tiempo en el mercado, donde no les aparece a los usuarios elementos tan básicos como la vista de galería de los participantes, por lo que la experiencia está muy recortada. Amén de los muchos fallos que se están reportando y que todavía no han sido corregidos. Como resultado, algunos clientes prefieren volver a la vieja app que, por desgracia, les reporta el mensaje de que tienen que actualizarla y que también tiene reconocidos algunos errores como el vídeo en blanco. De esta forma, estos usuarios se encuentran en la encrucijada de no poder acceder a las reuniones y tener que usar sus smartphones.

Desde Zoom han reconocido las dificultades por las que están pasando en ChromeOS, afirmando que "durante los últimos meses, hemos trabajado diligentemente para desarrollar y perfeccionar nuestra aplicación web progresiva (PWA) para usuarios de Chrome. Continuaremos agregando mejoras de funciones, incluida la Vista de galería, y abordaremos cualquier problema técnico en versiones futuras. Si bien nuestra extensión de ChromeOS permanece completamente disponible para su uso y se puede descargar en la tienda de aplicaciones, tenemos la intención de hacer la transición a Zoom PWA, de acuerdo con nuestra versión y estrategia de actualización".