Shazam se actualiza para que puedas identificar tus canciones favoritas más fácilmente

Shazam es una de esas aplicaciones móviles que descubrimos casi al principio de la era de los smartphones y que a todos nos pareció mágica: con solo tocar un botón, nuestro dispositivo era capaz de decirnos qué tema musical estaba sonando. Su éxito fue tal que es de las pocas que han conseguido crear un verbo a partir de su nombre: "shazamea esa canción".

El caso es que Shazam fue comprada por Apple hace ahora cuatro años, en 2017, y desde entonces tiene un lugar destacado dentro de iOS y iPadOS, con un acceso directo desde el mismísimo centro de control que nos evita tener que ir a la aplicación, abrirla y pulsar el botón para shazamear lo que estamos escuchando. Ahora, los norteamericanos nos garantizan que su criatura está a punto de poder identificar cualquier pieza musical que le pongamos por delante.

Escuchará más y "con más fuerza"

Apple acaba de anunciar que está llevando a cabo un esfuerzo importante para permitir que Shazam sea todavía más eficaz que lo ha sido hasta ahora. La que fue una de las primeras aplicaciones de la App Store ya tiene un índice de errores bastante bajo, pero no es suficiente como para impedir que los de Cupertino sigan trabajando por alcanzar el 100%.

Shazam en un iPhone. Shazam

Así las cosas, Apple ha venido a confirmar que "Shazam ahora encuentra más canciones esforzándose más, y durante más tiempo. Toque a Shazam para intentarlo". Esta actualización no solo ha trabajado en mejorar los resultados de escucha para no confundirse de canción o reportar que "no ha encontrado resultados", sino que ahora estará un par de segundos más recogiendo información antes de darnos un veredicto. Además, busca poner su acceso directo más cerca de nuestros dedos.

Aunque su presencia en el centro de control es el camino más rápido cuando queremos identificar un nuevo tema, Apple ha pensado que lo sería todavía más dentro de un widget que podemos llevar a la pantalla de inicio. Así que dicho y hecho: si actualizáis desde la App Store Shazam, podréis colocar ya uno de estos elementos en pantalla para facilitar la búsqueda de cualquier tema musical que suene a vuestro alrededor.

Ese widget ofrecerá hasta cuatro diseños distintos que van desde el simple botón para shazamear, hasta otro donde se muestran las últimas búsquedas que hemos realizado y que pueden servir de recordatorio de esas canciones que hemos intentado identificar en los últimos tiempos. Así que si queréis aprovechar todas estas mejoras, acceded a la tienda oficial en vuestro iPhone o iPad y descargad la última versión.