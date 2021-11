Kintxo Cortés “Estamos desbordados con el éxito del neobanco en España”

La fintech Trade Republic llegó a España hace un mes y ya ha superado todas las previsiones, según explica su responsable en el país, Kintxo Cortés. Esta firma cuenta con ficha de banco en Alemania, pero ha comenzado a operar como neobróker. Su objetivo es crecer y ampliar su oferta de productos en España, tras captar en su última ronda de financiación en mayo 737 millones de euros, con lo que su valoración sube a 4.100 millones. Los youtubers también han ayudado a este éxito.

Esta plataforma de inversión lleva un mes en España. ¿Cómo ha sido su estreno?

Estamos desbordados. Hemos tenido más éxito que en Alemania, sede de Trade Republic, tras su lanzamiento, y donde ya tenemos un millón de clientes en dos meses. Por política de la empresa no podemos dar la cifra de usuarios en España, pero ha superado todas las previsiones.

¿A qué se debe esta acogida teniendo en cuenta la fuerte competencia que hay en plataformas de inversión y en fintech?

Como tenemos licencia de banco podemos ampliar nuestros productos, sobre todo de ahorro, pero seguiremos sin comisiones

En España hay hambre por invertir, sobre todo entre la franja de personas entre 25 años a 35 años, aunque nuestros clientes tienen todas las edades. Los bancos tradicionales no dan prácticamente nada por los depósitos, los tipos de interés están en negativo y hay incertidumbres sobre el futuro de las pensiones. Todo ello hace que el cliente español busque nuevas alternativas para sus ahorros, y si se lo ofrece un neobróker sencillo de usar, sin comisiones, salvo el euro que hay que pagar por cada compra de acciones que se realice, y siendo muy transparente pues es lógico que se apunten a Trade Republic. Hay que recordar que existen 800.000 millones de euros de ahorro sin remunerar en los bancos. Queremos democratizar la inversión en Bolsa y el ahorro. El 50% de nuestros clientes no habían invertido antes en Bolsa. Además, ofrecemos invertir sobre todo en la Bolsa de Estados Unidos, algo que en España no es muy corriente para el pequeño inversor.

Tiene licencia bancaria. Eso significa que puede hacer todo tipo de operaciones bancarias.

Sí. Con sede en Berlín, Trade Republic es una plataforma online con licencia bancaria especializada en servicios de inversión y mercados de capitales. Está supervisado por el Banco Central alemán (Bundesbank) y la BaFin, la autoridad supervisora alemana. De momento, nos dedicamos a la inversión, pero podemos ampliar nuestros productos, sobre todo en ahorro.

¿Ofrecen criptomonedas?

Hay competencia, pero lógico, hay 800.000 millones de euros sin remuneración en los bancos

No ofrecemos inversión en criptomonedas, pero algo haremos una vez que se aclare la regulación. En España hay mucho apetito por las monedas virtuales.

Ahora regala a los nuevos usuarios una acción valorada en hasta 200 euros de alguna de las mayores compañías del mundo, incluyendo empresas como Tesla, Apple o Netflix... Y con el gancho de operar sin comisiones. ¿Esto es una promoción?

No tenemos intención de cobrar comisiones por operar con nuestra plataforma. Y tampoco está en nuestros objetivos dejar de regalar acciones. No es una promoción. No entendemos por qué los españoles tienen que pagar más por invertir que los alemanes o los franceses. En España, en particular, los clientes deben pagar hasta 20 euros por invertir en acciones europeas o norteamericanas. Nuestra prioridad es posicionar a los españoles a la altura de otros europeos.

¿Operan a pérdidas?

No, no, para nada. Con el euro que cobramos al cliente cada vez que compra acciones cubrimos los costes de corretaje. Para España trabajamos cinco personas. En total somos 500 empleados en el neobróker. Operamos, por ahora, en Alemania, Austria y Francia, además de en España. Tenemos pocos gastos.

¿Tienen intención de salir a Bolsa o llevar a cabo otra nueva ronda de financiación?

No. En mayo hicimos una importante ronda de financiación por 737 millones de euros para crecer, entre otros países en España.

¿Cuál es la oferta de productos de inversión?

Ofrecemos 9.000 productos, de los que 7.500 son acciones y 1.500 son ETF.