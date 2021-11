Cómo saber si alguien ha accedido a tu cuenta de Instagram

Instagram es una de las redes sociales más populares, y se mantiene en lo más alto desde hace varios años. Las muchas funciones y herramientas que tiene la aplicación son las que han logrado que su éxito perdure y no deje de aumentar. Empezó siendo una aplicación en la que tan solo podías publicar fotos, y que tenía algunos filtros para poder editar tus mejores capturas.

Con el paso del tiempo, fueron incluyendo nuevas opciones, como vídeos de unos 15 segundos, que más tarde aumentaron al minuto, las historias, los Reels y más. Eso sí, hay un problema en esta red social que no deja de repetirse. Aunque no es algo que suceda a diario, y es el robo de cuenta. Es por ello que siempre se pide a los usuarios que no compartan sus contraseñas, ya que te puedes encontrar con la sorpresa de que alguien usa tu cuenta sin tu consentimiento.

Controla si te han robado tu cuenta de Instagram sabiendo desde qué dispositivos se ha abierto sesión

El robo de identidad puede llegar a ser un auténtico problema, ya que al no saber quién ha sido, esta persona puede llevar a cabo acciones que más tarde te perjudiquen. Pero tienes una forma de averiguar si alguien ha entrado en tu cuenta, y no es necesario recurrir a aplicaciones de terceros para ello.

Lo que debes hacer es revisar los inicios de sesión que se han hecho en tu perfil de Instagram. Y hacerlo es muy sencillo, solo que si no le has estado dando un gran uso, puede que no sepas que tienes esta opción a tu disposición. Pero no te preocupes, ya que tan solo vas a tener que seguir unos sencillos pasos para poder ver si alguien más ha entrado a tu perfil.

Cuando los sigas, podrás ver cuándo han entrado, desde dónde y cuál ha sido el dispositivo utilizado para iniciar sesión con tu perfil. Y no solo eso, sino que si identificas que alguien más ha entrado, podrás cerrar la cuenta en ese dispositivo.

En tu perfil de Instagram, entra en Configuración.

Una vez aquí, pulsa sobre Seguridad.

Ahora pulsa en Actividad de inicio de sesión.

Cuando entres, podrás ver todos los inicios de sesión en tu cuenta.

Pasos a seguir Composición propia

Un dato importante es que si te conectas mediante WiFi, la ubicación no será precisa, pero lo importante es identificar si han entrado desde un dispositivo que no es el tuyo. Un truco muy sencillo de aplicar para controlar que nadie accede a tu cuenta de Instagram sin permiso.