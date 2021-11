Cómo eliminar rápidamente el historial de búsquedas de voz y dictados de Siri

Si tienes un iPhone seguro que has recurrido alguna vez a Siri, para pedirle que llame a alguien, para que te busque un número de teléfono en internet o para escuchar una canción. Y todo eso lo podéis haber pedido de viva voz o escribiendo, cosa que obliga al sistema a enviarlo a los servidores de Apple para reconocer lo que queréis exactamente.

El caso es que pocas veces nos paramos a pensar qué podrían hacer las compañías con todo ese material que les regalamos. Si solo los almacenan en servidores y nadie los cotillea, cosa que afirma Apple que hace, o si además pasan por el filtro de algún departamento que con la excusa de "la calidad del servicio" los analiza. Por si acaso ocurre esto último, vamos a borrar todo ese historial de forma fulminante a través de nuestro iPhone.

Elimina cualquier rastro en Siri

Así las cosas, y como hemos decidido no confiar en lo que nos diga nadie, vamos a proceder a borrar todo el histórico de búsquedas de voz y dictado que el asistente virtual de Apple almacena de nosotros. Y para hacerlo solo tenemos que ir a los "Ajustes" de nuestro dispositivo (ya sea un iPhone o un iPad) y buscar el apartado de "Siri y buscar".

Elimina el histórico de Siri.

Una vez dentro podréis ver todas las funciones que el asistente tiene activas para interactuar con nosotros a través del móvil y un poco más abajo, una opción que es la de "Historial de Siri y dictado". Tocamos ahí para ver lo que nos permite hacer y comprobaremos que no tenemos otra alternativa que la de "Eliminar el historial de Siri y dictado". Un control que aparece en color rojo y que ya nos deja entrever que al tocar, la función va a hacer desaparecer todo lo que Apple almacena en sus servidores.

Justo debajo del botón que nos permite borrar ese historial veréis un texto explicativo que nos recuerda que esta acción "elimina de los servidores de Apple las interacciones de Siri y Dictado actualmente asociadas con este iPhone. Los datos usados para ayudar a mejorar Siri y Dictado ya no están asociados con este iPhone y no se eliminarán". Esta tarea que hemos completado en muy pocos pasos os aconsejamos realizarla cada pocas semanas, tal vez una al mes, por aquello de no dejar demasiado rastro de todo lo que hacemos con el asistente y que, como sabéis, nunca podremos saber el uso cierto que le van a dar.