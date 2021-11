Pronto podrás reenviar las notas de voz de WhatsApp para escucharlas a distintas velocidades

Uno de los grandes cambios que hemos vivido en el último año con WhatsApp es la inclusión de un control que nos permite acelerar la reproducción de una nota de voz y, así, tardar menos tiempo en escucharla. Se trata de una función perfecta para aquellos casos en los que tenemos un amigo que no nos manda pequeñas frases grabadas, sino más bien podcasts enteros de muchos minutos.

Y aunque ese control es muy sencillo de activar porque nos aparece con forma de botón que, al tocar sobre él, va cambiando de velocidad, ha pasado desapercibido que esa función no está disponible cuando ese mismo contenido lo reenviamos a otro chat. Incluso si queremos recuperar un mensaje enviado hace semanas para que la persona del chat lo vuelva a escuchar.

Habrá control de velocidad en reenviados

Es curioso pero es así: solo la nota de voz original permite un control de velocidad en la reproducción, pero no cualquiera de las versiones que reenviemos en otros chats y grupos. Así que desde WhatsApp han tomado nota de esta limitación y parece que están corriendo a corregirla, de tal forma que en breve podríamos tener una actualización en las versiones de iOS y Android al respecto.

Control de velocidad en mensajes de audio. WABetaInfo

Ha sido WABetaInfo la que ha informado de que está llegando a las versiones beta de iOS y Android, concretamente a las 2.21.90.11 y 2.21.9.10, respectivamente, este control de velocidad en todas las notas de voz que compartamos, aunque sea dentro del mismo chat donde la enviamos por primera vez, tal y como podéis ver por la captura de pantalla que tenéis justo encima.

En esa imagen podéis ver cómo la nota de voz original, pero sobre todo la reenviada justo debajo por la otra persona de la conversación, tiene ya el control de velocidad de reproducción, para escuchar (en este caso) ese pequeño audio a 2x. Nosotros hemos hecho la prueba con las releases disponibles ahora mismo en las tiendas oficiales y es cierto que esos audios reenviados pierden la capacidad de escucharse a otras velocidades.

Y es que como nos recuerdan desde WABetAInfo, "cuando reenvías una nota de voz, no es posible acelerar el audio porque el botón de velocidad de reproducción no está disponible, pero habrá una nueva función en una fecha posterior". De momento no hay marcado un momento para la llegada de esta mejora que, como os decimos, ha pasado completamente desapercibida. ¿Tal vez porque las notas de voz no es algo que se reenvíen muy a menudo?