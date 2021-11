Cómo desactivarlas las alertas de iOS cuando nos alejamos de un dispositivo de Apple

Prácticamente desde su lanzamiento, los iPhone han tenido la opción de "Buscar" para tener localizados los dispositivos que pertenecen a una misma cuenta. Ya sea un smartphone, un iPad y, más recientemente, un Apple Watch, los Airpods e incluso algún que otro ordenador Mac. De esta forma, podemos saber cuando queramos dónde hemos dejado cada cosa.

Ahora bien, con la llegada de iOS 15 han aterrizado nuevas funciones que tienen que ver con el tiempo real, con el aquí y ahora para que cuando el sistema crea que nos hemos dejado algo en un sitio, nos avise. Es el caso de la función que os vamos a traer hoy, que nos lanza una alerta cuando nos alejamos demasiado de alguno de los dispositivos que tenemos vinculados a una ID de Apple.

Solo fuera de casa

Eso sí, el sistema funciona creando un lugar seguro que es nuestra casa. Aunque nos alejemos de allí, iOS entenderá que los iPad y demás aparatos se encuentran seguros, aunque otra cosa bien distinta es lo que ocurra cuando pongamos un pie en la calle. Será allí cuando al dejar la mochila en el coche y salgamos para hacer cualquier cosa, recibamos una alerta en la pantalla del teléfono avisándonos de que nos hemos alejado demasiado., O mejor dicho, que ese iPad ya no está con nosotros.

Desactivar alertas de iOS en el iPhone.

Aunque es una medida de seguridad que se agradece, puede darnos muchos sustos cada vez que recibimos esa notificación, así que para los casos en los que dejáis el tablet siempre sobre la mesa de la oficina y os vais a otra parte del edificio, os vamos a indicar cómo desactivar esta notificación. Y lo primero es irnos a la aplicación "Buscar" en vuestro iPhone.

A continuación buscamos el dispositivo que queremos configurar y tocamos sobre él. Apareceremos en el mapa donde está ubicado y miramos abajo, deslizamos hacia arriba la pestaña que veréis con la información y buscamos una función que se llama "Notificar cuando no lo lleve conmigo". Veréis que por defecto está configurado que "Sí" nos avise así que pulsamos ahí para cambiarlo y dejarlo en "No".

Una vez desactivadas esas alertas, no nos volverá a molestar con notificaciones de que ya no lo tenemos cerca. Eso sí, a partir de ese instante la seguridad del dispositivo correrá de vuestra cuenta por lo que en caso de que os alejéis involuntariamente de él, no os saltará el aviso de que lo mismo hay problemas.