WhatsApp ofrecerá nuevas formas de identificar a los chats de empresas y negocios

Aunque la parte Business de WhatsApp todavía no ha explotado como prevén en Meta (¿o Facebook?), lo cierto es que ya es posible interactuar con empresas y negocios para consultar sus catálogos de productos, solicitar información o pedir algún tipo de soporte en el caso de que necesitemos ayuda técnica o administrativa.

Esta proliferación de empresas que usan WhatsApp está llevando a que sea necesario ofrecer a los usuarios nuevas formas de diferenciar entre un chat enfocado a los negocios y otro que es puramente personal. Y eso es justo lo que van a añadir próximamente en la app, para aquellos casos en los que nos aparezca una nueva conversación de un número de teléfono que no tenemos en la agenda.

Vigila que sean cuentas profesionales

Estas cuentas Business de WhatsApp no son otra cosa que la posibilidad de que empresas y negocios, o profesionales autónomos, tengan un nuevo canal por el que vender sus productos. Eso puede llevar a que, para darse a conocer, lleven a cabo campañas notificación masivas sobre números de teléfono que tienen en una base de datos propia que han ido recopilando con el paso de los años.

Nueva forma de identificar los chats de negocios. WABetaInfo

SI por la razón que fuera te encuentras dentro de ese tipo de bases de datos, te llegará una notificación cuando te escriban por primera vez y eso es justo lo que WhatsApp va a cambiar, para que sepas desde el primer vistazo que esa conversación no es de ámbito personal y sí profesional o comercial, lo que te debe llevar a no revelar datos importantes en ella.

Como podéis ver en la captura que tenéis más arriba, en ese primer contacto con el número de una compañía os aparecerá la frase "Esta cuenta business no está en tu lista de contactos". Con esa información ya nos queda claro que la iniciativa de la conversación no ha corrido de nuestro lado, por lo que es posible elegir entre aceptar (añadiéndolo a la agenda) o bloquear para que no nos moleste esa empresa en el futuro.

Esta última opción será una de las que más utilicéis si el uso de WhatsApp para fines comerciales prolifera en exceso en los próximos años, ya que todos sabemos cómo se las gastan algunas compañías a la hora de ejercer ciertas prácticas más cercanas al SPAM que al legítimo derecho a ponerse en contacto con sus potenciales clientes. Así que atentos a ese aviso cuando os llegue un nuevo mensaje: podría ser una empresa (no solicitada) buscando más clientes.