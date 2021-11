Así será el reloj con el que Motorola regresará al mercado de smartwatch

El mercado de wearables no ha parado de crecer en los últimos años, aunque ya lo hace lógicamente a una menor velocidad que lo hacía en su momento. No obstante, todos los años conocemos nuevos fabricantes que se suman a él para ofrecer su perspectiva de este segmento, mientras que otros regresan al mercado ahora que la situación es incluso más propicia. Es el caso de Motorola, que tiene una dilatada carrera, con aquellos sensacionales Moto 360 que tuvieron varias generaciones en el mercado. Ahora Motorola trabaja en otro reloj para regresar a este mercado por todo lo alto.

Nuevos detalles del Moto Watch 100

Uno de los principales rasgos de personalidad de los relojes de Motorola siempre ha sido el formato circular, con una esfera redonda. Algo que las nuevas filtraciones de este reloj de Motorola se repiten, aunque ahora con un diseño más deportivo, frente al más elegante que tenían sus predecesores. Un reloj que ahora se ha filtrado con muchos detalles, tanto de su ficha técnica, como de su diseño, ya que también se ha filtrado el diseño con alguna que otra imagen de marketing. En este caso podemos apreciar en las informaciones filtradas que contará con una pantalla de 1.3 pulgadas circular, con tecnología LCD y resolución de 360x360 píxeles.

Será un reloj muy potente, ya que contará con el procesador Snapdragon Wear 4100, el más moderno y rápido de Qualcomm. Un reloj que contaría con nada menos que 100 deportes predefinidos a los que monitorizar cuando los practicamos. Llegaría con un sensor del ritmo cardiaco, también de saturación del oxígeno en sangre, y no solo hará seguimiento de nuestra actividad física, sino también de la calidad de nuestro sueño, un poco todo lo que estamos acostumbrados a ver en un wearable actualmente. Un dato importante es que contará con GPS integrado, lo que lo convierte automáticamente en un reloj de gama media alta.

Tendrá una batería de 355mAh, así como una resistencia al agua de 5 atmósferas y un peso de 29 gramos. Este Moto Watch 100 contará con Wear OS como sistema operativo, por lo que en este aspecto no habrá sorpresas y optarán por el sistema operativo de Google. Las mismas informaciones apuntan a que comenzará su producción a finales de este mes, por lo que no sería descabellado pensar que sea presentado antes de que acabe este año. Solo nos falta conocer su precio, pero por lo que hemos conocido no parece que vaya a ser muy elevado.