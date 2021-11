Prime Video añade una curiosa función para compartir clips de series y películas

Las compañías de contenidos han comenzado una carrera por permitirnos viralizar todo lo que producen con la idea de que, gracias a nuestro trabajo en redes sociales, al final puedan ir ganando más y más suscriptores. Y en esa dirección se encamina esta nuevas función que llega a los usuarios de la plataforma en streaming de Amazon que nos viene gratis dentro de la suscripción Prime.

Hay que recordar que otra aplicación propiedad de los de Jeff Bezos, Twitch, también tiene una función similar de clips que ayudan a que algunos de los contenidos que se emiten a diario acaben teniendo esa resonancia que proporciona compartirlo con todo el mundo. Así que a imagen y semejanza de esa opción, pronto la tendremos en las pantallas de nuestros iPhone (primero) lo mismo pero dentro de Prime Video.

Coge una escena y compártela

Tal y como ha anunciado Amazon, los usuarios de EE.UU. con un iPhone en sus manos podrán disfrutar de estos clips de algunas de las series y películas originales de la plataforma, que podremos enviar rápidamente a cualquier amigo, familiar o conocido. Simplemente hay que pulsar sobre la pantalla y gracias a "X-Ray", tocar sobre el nuevo botón de "Compartir un clip".

Nueva función de compartir clips. Prime Video

Estos pequeños archivos de vídeo que se generan podremos enviarlos tanto a redes sociales como dentro de mensajes directos de WhatsApp, Telegram, etc. La idea es, como mantienen desde Amazon, que hagamos llegar ese momento curioso, divertido o importante (sin hacer SPOILERS) para iniciar una conversación alrededor de lo bien o mal que nos ha parecido.

Amazon pone el ejemplo de que será posible compartir "desde la primera escena de la primera temporada de "The Boys", hasta la primera vez que Toni y Shelby se encuentran en "The Wilds", hasta esa asombrosa revelación al final de "Invincible Episode One", y las muchas aventuras de Dale, Derica, Benny y Truman en "Fairfax'".

Ese clip no se generará automáticamente y tendremos que editarlo nosotros desde el punto de inicio hasta el de su final y con una condición, que no debe durar, como ocurre en el caso de Twitch, más de 30 segundos. De momento, esta posibilidad solo estará disponible para producciones propias de Prime Video, concretamente:

The Boys (temporada 1)

The Wilds

Invincible

Fairfax

Aunque casi inmediatamente llegarán más contenidos disponibles gracias a todas las películas y series originales que Prime Video estrena mes a mes. Aun así, para el caso de España falta por conocerse cuándo tendremos disponible esta función.