Simmons & Simmons lanza un fondo GreenTech de 100.000 libras

Con el inicio de la cumbre climática COP26, Simmons & Simmons ha anunciado el lanzamiento de un nuevo fondo GreenTech, que apoyará a las empresas de nueva creación que se centran en el uso de la tecnología para mitigar las emergencias climáticas y de biodiversidad. El fondo concederá 100.000 libras esterlinas de asesoramiento jurídico de toda la red internacional de la firma a cuatro empresas que estén innovando para intentar evitar o limitar los peores efectos de la crisis climática.

El fondo GreenTech está ya abierto a las solicitudes de empresas que intenten utilizar la tecnología para restaurar el equilibrio medioambiental y la biodiversidad, y para hacer frente al cambio climático. Los solicitantes tendrán que enviar sus candidaturas a través de un vídeo desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, fecha límite.

La iniciativa está dirigida por los miembros de la red de sostenibilidad medioambiental de la firma, the green room, y se basará en una colaboración con una serie de inversores, aceleradoras e incubadoras que se centran especialmente en la sostenibilidad, entre ellas: Techstars, Entrepreneur First e Illuminate Financial.

Sobre este nuevo fondo GreenTech, Ali Crosthwaite, codirector de the green room, expresó: "Al igual que muchas organizaciones, Simmons busca formas de maximizar su impacto positivo y el fondo GreenTech es un intento de conseguirlo compartiendo nuestras habilidades con empresas que buscan activamente soluciones a la crisis en la que nos encontramos; necesitaremos múltiples soluciones y creemos firmemente que la colaboración es nuestra mejor esperanza".

Por su parte, Rezso Szabo, socio de Illuminate, comentó que están viendo “cómo las empresas tecnológicas de clima y sostenibilidad en fase inicial empiezan a catalizar un cambio real. Como fondo de capital riesgo que respalda a varias de estas empresas de nueva creación, estamos encantados de colaborar con Simmons en la iniciativa del Fondo GreenTech, cuyo objetivo es apoyar a las empresas en este espacio crítico".

El fondo GreenTech es una evolución del fondo FinTech que Simmons lanzó en 2016, creado para apoyar a las empresas FinTech en fase inicial a navegar por los problemas legales a los que se enfrentan muchas empresas de rápido crecimiento en sus primeros años.