Controla las notificaciones en TikTok con este truco

TikTok sigue siendo tendencia entre los más jóvenes, e incluso muchos adultos no pueden resistirse a esta divertida aplicación musical, la cual no deja de ganar nuevos usuarios. Debido a ello, otras plataformas lanzaron sus propias alternativas, como YouTube ha hecho con Shorts e Instagram hizo con Reels, con la intención de acabar con la aplicación que les está haciendo la competencia.

La aplicación TikTok no deja de crecer, lo cual es gracias a los muchos y nuevos vídeos que se publican en la plataforma cada día. Esto se debe a la gran variedad de opciones que ofrece a sus usuarios, razón por la que millones de personas decidieron dejar de lados otras redes más conocidas y pasar a esta aplicación musical.

Esto tiene sus ventajas y desventajas por supuesto. Lo mejor es que siempre vas a poder disfrutar al encontrar contenido nuevo, gracias a ello, no habrá momento en el día en el que puedas aburrirte. Y eso no es todo, si TikTok no ha dado aún el bajón, se debe a que no dejan de implementar mejoras.

El problema es que vas a estar recibiendo notificaciones constantemente. Sí, lo cierto es que esta red social es un tanto adictiva, de ahí que cuente con un modo para controlar el tiempo que pasas en TikTok.

Cómo desactivar las notificaciones en TikTok

Si usas durante mucho tiempo una misma red social, te va a suceder que tu móvil no dejará de avisarte de que tienes nuevas notificaciones relacionadas con esta. Pero puedes conseguir que la app no te moleste de forma constante con estas notificaciones. Y es que en TikTok tienes incluida una configuración para elegir las notificaciones que quieres recibir y cuáles desactivar.

ampliar foto Pasos de TikTok Propia

Para ello vas a tener que entrar en tu perfil y pulsar sobre el icono de las tres rayas horizontales que tienes arriba a la derecha. A continuación selecciona en el menú Notificaciones push. Verás que aparece una lista de todas las notificaciones que te envía la aplicación, ahora solo pulsa sobre las que quieres desactivar para no volver a recibirlas.

Como habrás podido comprobar, el proceso para desactivar las notificaciones de TikTok es sumamente sencillo y solo te llevará unos segundos. Y teniendo en cuenta al gran cantidad de mensajes que envía la popular red social, con el consecuente consumo de batería que provoca este bombardeo, constante, es un truco que no deberías ignorar.

Además, si quieres recuperar las notificaciones, tan solo has de seguir los pasos y activar las opciones que has desactivado previamente.