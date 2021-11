"Tras comprar la banca privada de UBS en España aprovecharemos más oportunidades para crecer"

Singular Bank se va a convertir en la mayor entidad de banca privada independiente de España tras la compra de este negocio a UBS en el país. Su consejero delegado, Javier Marín (1967), un experto en el sector (creó Banif en 1989), es tan creyente del proyecto y tan amante de su trabajo, que hizo algo que pocos o nadie ha hecho. Devolver la indemnización de unos 7 millones de euros a Santander, del que fue consejero delegado alrededor de un año, para poder ejercer su profesión y vocación, ser banquero.

Acaba de protagonizar la que se considera la mayor operación de los últimos años en España en banca privada. Pero parece que no descansa y está pensando ya en otras.

No, no. Ahora tenemos que integrar la banca privada de UBS en España. Son más de 15.000 millones de euros en activos, con lo que Singular pasa a gestionar unos 20.000 millones. Pero sí es cierto que si encontramos otras oportunidades las aprovecharemos. Queremos ser el referente en el sector financiero español del asesoramiento. Y queremos y creemos en las oficinas porque cumplen varias misiones. Hay clientes que quieren ir a la oficina y hablar con su gestor, también es un elemento de marketing, además, es el sitio idóneo para sentarse con la gente. Mientras que otros cierran sucursales, nosotros abrimos. Ahora tenemos 11, pero hay ciudades, como Barcelona, donde no tenemos presencia, y queremos tenerla. Aunque es complicado abrir sin contar con banqueros en las zonas en las que pretendes operar presencialmente.

Da la sensación de que quiere repetir el modelo Banif (entidad de banca privada de Santander absorbida hace más de una década por el grupo), banco en el que estuvo de responsable y contaba con unas 50 sucursales.

No me importaría repetir el modelo Banif como cultura. Aunque hay elementos nuevos, como la tecnología. Y con el espíritu con el que nació Banif, lo que no es bueno para el cliente no es bueno para el banco. Nosotros no vamos a empujar para que se vendan ciertos productos aunque estén de moda o sean tendencia. La responsabilidad de la banca es escuchar al cliente, ver para qué quiere el dinero y asesorarle. Ser transparentes.

“No creo que nadie entienda el valor intrínseco de las criptomonedas”

Parece que está reprochando alguna cosa al sector.

No, pero hay que hacer las cosas bien, algo que se ha echado en falta en el sector en los últimos años.

¿Apostar o asesorar en criptomonedas entra dentro de lo que consideran moda o tendencia en un banco?

Nosotros no vamos a ofrecer asesoramiento, ni entraremos en las inversiones en criptomonedas. No entiendo el valor intrínseco de las cripto, ni tampoco creo que las entienda nadie. Otra cosa es el block­chain. Pero, vamos, si un cliente quiere invertir en criptodivisas y nos lo pide, pues facilitaremos su inversión, eso sí, pero me siento incapaz de asesorar en estas monedas. Son muy volátiles. Y a los fondos de cripto les pasa lo mismo. A ello se suma el escollo del blanqueo de capitales. Hay que llevar a cabo un rastreo muy exhaustivo para comprobar el origen de este dinero, si hay dinero sospechoso. También hay que tener cuidado con la seguridad. No puedo decidir si no veo las cosas.

¿Una vez que finalice la integración de la banca privada de UBS en España Singular Bank saldrá a Bolsa y/o fuera de España?

Nuestro objetivo es salir a Bolsa, pero no es el momento. Ni en 2022 ni en 2023 lo haremos. En 2023 ya esperamos ser rentables tras integrar UBS en España, aunque en la segunda mitad de 2022 Singular en solitario comenzará a serlo. Por ello, no saldremos a Bolsa como mínimo hasta 2024. Sobre salir fuera de España, pues te diría eso de cada día tiene su afán.

¿Cuándo y por cuánto se lleva a cabo la ampliación de capital para la compra de la banca privada de UBS en el país?

Singular saldrá a Bolsa a partir

de 2024, tras la integración de la banca privada de UBS en España y ganar rentabilidad

No lo hemos cerrado aún. Además, para cerrar la operación se necesitan multitud de autorizaciones. La de los supervisores españoles, la de los suizos y la de los alemanes, porque este negocio dependía de una filial alemana de UBS, que es helvético. Pero esperamos cerrar la operación en el tercer trimestre de 2022. La ampliación se cubrirá proporcionalmente al peso que tienen en la actualidad los accionistas. El equipo directivo de Singular, conmigo controla el 7%, el resto lo controla Warburg Pincus.

En el mercado se rumorea que varios de los 70 banqueros de UBS en España no quieren pasar a Singular. También se habla de fuga de clientes...

Hay más ruido que nueces. He hablado personalmente con los banqueros que proceden de UBS y nadie me ha dicho que no quiere estar en Singular. Sobre los clientes, no sé decir porque aún no se ha producido la integración, y el cliente todavía está en UBS, y seguimos siendo competidores. Hay murallas chinas. Pero por lo que detectamos, no esperamos fugas. Hay que tener en cuenta que tenemos una gran oferta de productos, incluidas las hipotecas. Además, tenemos Self Bank, para que el cliente invierta en Bolsa tanto española como internacional desde una misma plataforma. Sus usuarios también se beneficiarán del acuerdo con UBS.

¿Cree que el sector de banca privada en España está muy atomizado?

Claro. Lo lógico es que se vayan produciendo aún más operaciones de compraventa.

¿Y es tan competitivo como se dice?

Sí, porque es un negocio que en general es rentable. Los retornos de capital son razonables.

¿En qué consiste el acuerdo comercial entre Singular y UBS?

Es una alianza para que los clientes de UBS no pierdan las ventajas de los productos del banco suizo, a la vez que pueden disfrutar de las que ofrece Singular, una entidad mucho más ágil. Además, los clientes pueden beneficiarse de la presencia internacional de UBS, como China o EE UU, con capacidades de hacer informes globales.

¿Habrá ajuste en Singular tras la incorporación de la plantilla de UBS banca privada?

Algún ajuste se producirá. Pero aún tenemos que diseñar el plan para los próximos años. Estamos pensando en el banco de los próximos 10 años. Queremos crecer orgánica e inorgánicamente.

Es un experto en el sector eléctrico, ¿qué opina del precio de la luz?

Pues que se han contado las cosas a medias. Se quería energía renovable, sí, pero eso tiene un precio que nadie ha contado.