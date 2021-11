Minsait quiere democratizar la inteligencia artificial y apuesta por el ‘just in talent’

La inteligencia artificial es un elemento clave para la nueva economía del dato, y, por tanto, se ha vuelto esencial para impulsar la capacidad competitiva de las compañías. Así lo cree Indra, que ha mostrado su “compromiso para democratizar” esta tecnología a través de Plaiground, la nueva unidad especializada en inteligencia artificial que acaba de poner en marcha Minsait. “Con esta propuesta, buscamos apoyar a las empresas españolas, de cualquier sector y tamaño, en la adopción de las tecnologías cognitivas como siguiente paso en su evolución competitiva”, dijo Cristina Ruiz, consejera delegada de Indra en un acto de presentación de la unidad celebrado el pasado jueves.

La directiva señaló que Plaiground es “la gran apuesta de Minsait por la inteligencia artificial y por una consultoría diferente, basada en la apertura y la colaboración que, a través de un modelo abierto, va a permitir a todas las corporaciones responder con mayor agilidad a los retos y oportunidades que conlleva la IA para sus negocios”.

Y es que como indicó Carlos Beldarrin, responsable de cloud data en Minsait, “hoy estamos almacenando 47 zetabytes de información; hemos multiplicado la cantidad por 20 en los últimos años y lo multiplicaremos por 45 en los próximos años, pero lo que marca la diferencia no es el dato sino el conocimiento, y lo que une el dato y el conocimiento es la inteligencia artificial”.

Beldarrin apuntó que la inversión en IA está aumentado exponencialmente en todo el mundo, aunque advirtió que “no tanto” en España, pues, según dijo, escasamente un 3% de las compañías en el país están desarrollando casos de uso potentes alrededor de la inteligencia artificial y apenas un 15% está adoptando medidas organizativas para clarificar cómo va a realizar esta apuesta por la IA. “Lo tenemos más en el verbo que en el hecho, cuando es una tecnología que ya empieza a marcar hoy la diferencia en las empresas y mañana será imprescindible para sobrevivir, pues las empresas data driven (orientadas al dato) son más competitivas y están revolucionando sus sectores con sus modelos de negocio basados en datos e IA”.

Para Beldarrin la inteligencia artificial es una tecnología en busca de casos de uso. “Hay que innovar, crear, pensar, y eso requiere ecosistemas distintos, talentos distintos. Y, por eso, Plaiground es una apuesta diferente”. Según dijo, la unidad plantea un modelo abierto de consultoría para sumar fuerzas. “Combinamos las tecnologías más avanzadas con un ecosistema único de talento especializado, procedente de cerca de 50 startups, centenares de doctores y expertos de más de 25 universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, empresas de nicho y freelance”.

En España, apenas un 3% de empresas desarrolla casos

de usos potentes alrededor de la IA, según Minsait

José Luis Flórez, director de Plaiground, indicó que en 2027 va a haber más free­lance de tecnologías de la información que profesionales trabajando bajo la disciplina de una corporación, “y es importante facilitar a nuestros clientes la llegada a ese talento”. “Nuestro compromiso es crear equipos ad hoc, buscando el talento allá donde esté, para hacer frente a cada problema que tengan las empresas. Nos vamos a encargar de crear una comunidad alrededor de su problema”.

Flórez hizo un símil a la audiencia y aseguró que igual que en los 90 se hablaba mucho del just in time, ideado por los japoneses para optimizar los procesos de producción y se eliminó el tener exceso de inventario o de stock; nosotros hablamos aquí del just in talent. Proporcionaremos a las empresas aquel talento que necesita, de forma variable, y en el momento que lo necesita”, remarcó.

En la misma línea Beldarrin destacó que “Plaiground pone al servicio de los clientes de Minsait un modelo de delivery diferente, que no solo facilita a las organizaciones el acceso a las tecnologías cognitivas que necesitan, sino también a todo un equipo de expertos en cada ámbito articulado a medida para cada reto, actuando bajo la máxima: un reto, una empresa”. Todo en un contexto donde las tecnologías cognitivas evolucionan a una velocidad exponencial, “pero también ofrecen una cantidad inabarcable de oportunidades para evolucionar y maximizar el valor de los negocios”.

Tanto Beldarrin como Flórez subrayaron que quieren convertir Plaiground en un referente de la IA y ayudar a las empresas a utilizar la inteligencia artificial, creando estrategias que provoquen “un impacto medible” usando los recursos de forma eficiente. Por ello también organizarán con sus clientes actividades gratuitas de divulgación para compartir conocimiento en IA, y sesiones intensivas de trabajo de pocos días para ayudarles a establecer cómo se gobierna la inteligencia artificial y pensar los casos de uso más adecuados para cada empresa y cómo fijar prioridades de actuación. “Queremos impulsar la adopción de la IA, pero bajo un modelo abierto, flexible y eficiente en costes”, insistieron los responsables de la tecnológica española.