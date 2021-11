Netflix Games ya disponible en el iPhone y iPad. ¿Cómo funciona?

La popular plataforma de contenidos bajo demanda ha entrado de lleno en el mercado de los videojuegos con Netflix Games, una sección dentro de la app para dispositivos móviles. Hace dos días que os informamos que la gran N lanzaba este servicio a nivel mundial. El problema es que era solo para dispositivos Android.

De esta manera, solo los teléfonos y tablets con el sistema operativo de Google podían acceder a la nueva sección de videojuegos. Hasta ahora. Más que nada porque Netflix acaba de estrenar los primeros cinco juegos en la app para iPhone y iPad.

Cabe destacar que, igual que pasó con el lanzamiento inicial de Netflix Games, esta nueva sección solo está disponible para usuarios residentes en España, Italia y Polonia, aunque en las próximas semanas realizarán un lanzamiento global con total seguridad.

Como instalar los juegos de Netflix desde tu iPad o iPhone

Decir que el funcionamiento de Netflix Games es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación para ver la nueva sección. Cabe destacar que el catálogo inicial de videojuegos es bastante limitado, ya que solo hay 5 títulos (Stranger Things 3: El juego, Stranger Things: 1984, Shooting Hoops, Card Blast y Teeter Up) pero poco a poco irán añadiendo nuevos contenidos, ya que la gran N está firmando acuerdos con diferentes empresas desarrolladoras de videojuegos.

También es importante decir que, cuando quieras instalar un juego de Netflix, verás que directamente te lleva a la App Store de Apple. Si bien es cierto que estos juegos solo los pueden instalar usuarios suscritos a Netflix, te llevará a la tienda de aplicaciones de iOS y iPad OS para que los instales.

Sin duda, una excelente noticia para los usuarios de Netflix, ya que ahora podrán disfrutar de los primeros juegos gratis integrados en esta plataforma. Como te hemos indicado anteriormente, lo cierto es que el catálogo es muy limitado, pero es un primer paso.

Más que nada porque podemos empezar a probar cómo funciona esta nueva sección antes que comiencen a llegar nuevos juegos a la plataforma. Y ya te adelantamos que Netflix está cerrando acuerdos con empresas de primer nivel con el objetivo de convertirse en una alternativa seria a Google Stadia o NVIDIA GeForce NOW.

Y la idea no es mala en absoluto. En su momento, un alto directivo de Netflix dejó claro que su competencia no era HBO, sino Fortnite, en clara alusión al popular juego que arrasa entre los jóvenes y no tan jóvenes. Por este motivo, Netflix Games llega con el claro objetivo de convertirse en un referente.