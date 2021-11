El beneficio de las firmas del Ibex supera ampliamente los niveles precovid

La temporada de resultados no ha terminado, pero las cifras publicadas hasta el momento invitan al optimismo. Siguiendo la tendencia del primer semestre, los números rojos dan paso al verde, y aunque no todas logran decir adiós a las pérdidas, en el cómputo total las ganancias inclinan con mucho la balanza. A la espera de que en las próximas jornadas ACS, Almirall, ArcelorMittal, Solaria y las socimis Merlin y Colonial hagan lo propio, en los nueve primeros meses de 2021 las firmas del Ibex registran unas ganancias de 29.528,51 millones, frente a las pérdidas de 11.820,15 obtenidas en el mismo periodo del año anterior.

El avance en el proceso de vacunación y la reapertura de las economías han servido de impulso para que las grandes cotizadas salgan del pozo en el que se vieron sumidas y recuperen los niveles precovid con cierta holgura. A cierre de septiembre de 2019, las 25 firmas que hasta la fecha han rendido cuentas ante los inversores habían ganado 18.427,7 millones.

La mejora no obedece solo a epígrafes extraordinarios, pues la mejora experimentada en el resultado neto se traslada también al resultado bruto de explotación (ebitda). En términos interanuales sube un 69,65%, hasta los 44.369,07 millones. Si se compara el registrado dos años atrás, el aumento se modera, al 23,76%, pero la cifra está también por encima del nivel prepandemia, un hecho impensable hace no tanto.

El sector bancario fue el pasado año uno de los puntos débiles del Ibex 35, pero en 2021 se ha convertido en propulsor. Una tendencia que se refleja tanto en las cuentas como en las cotizaciones. La ausencia de más provisiones, la mejora de la economía, el efecto en costes de los planes de ajuste y el resultado extraordinario de 4.000 millones logrados por la integración de Bankia y CaixaBank han permitido a las entidades obtener un beneficio conjunto de 16.000 millones, frente a las pérdidas de 7.734 millones registradas en los nueve primeros meses de 2020 y unas ganancias un 50% superiores a las logradas dos años antes.

No han corrido la misma suerte las turísticas. Aunque tres de los cuatro representantes del sector han logrado reducir los números rojos, la vuelta a beneficios continúa siendo la tarea pendiente, objetivo que se ha visto en gran medida frustrado por las continuas restricciones transfronterizas para controlar la expansión de las nuevas variantes. Pero no todo han sido malas noticias. IAG, Meliá y Amadeus han sabido exprimir la reciente vuelta a la normalidad y con la ayuda de la época estival han reducido los números rojos. No le ha pasado lo mismo a Aena. El gestor aeroportuario aumenta sus pérdidas un 15%, hasta los 123,7 millones. Esto no obedece a problemas con el tráfico aéreo, sino a los 30,3 millones provisionados por el conflicto abierto en los tribunales con sus inquilinos.

Fuera del sector turístico, Ferrovial (100 millones), Siemens Gamesa (368 millones) y Cellnex (145 millones) continúan siendo las firmas del Ibex 35 que registran pérdidas. Mientras las dos primeras consiguen reducir los números rojos, el operador de torres de telecomunicaciones las eleva un 72,6% por el impacto de las mayores amortizaciones, que subieron un 68%, y los costes financieros, que aumentaron un 79%, debido al intenso proceso de adquisiciones. Mención especial merece Indra, que después de haberse sacudido las pérdidas en el primer semestre, entre enero y septiembre gana 77% más que en 2019, un buen desempeño que le ha permitido volver al dividendo siete años después.

En el lado de las compañías no financieras que más elevan su beneficio destaca Telefónica que multiplica por siete sus ganancias y mantiene un resultado en zona de récord por las plusvalías de las desinversiones. A la teleco se suma Acerinox, que multiplica por 12 sus ganancias gracias al control de costes y la buena situación del mercado.