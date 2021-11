Microsoft y SoftBank impulsan la carrera por el metaverso frente a Facebook

La carrera por dominar el metaverso se acelera. Una semana después de que Facebook cambiara de nombre a Meta y explicara su gran apuesta por crear espacios virtuales donde las personas podrán comprar, divertirse o trabajar usando diferentes dispositivos de realidad virtual y aumentada, Microsoft y SoftBank han movido ficha. Quieren tomar posiciones en este universo paralelo al mundo físico, que según Bloomberg Intelligence representará una oportunidad de negocio de 800.000 millones de dólares a mediados de la década y de 2,5 billones de dólares para 2030.

Satya Nadella, el CEO de Microsoft, anunció durante la conferencia de desarrolladores Microsoft Ignite que el próximo año Microsoft Teams, su herramienta de videollamadas, permitirá que los usuarios utilicen durante las reuniones avatares animados en lugar de la imagen real captada por la cámara web. Igualmente, las reuniones podrán celebrarse en espacios virtuales de trabajo, que en realidad no existen o que son réplicas de sus oficinas.

La solución de Microsoft se apoya en Mesh, la plataforma de realidad mixta (realidad virtual y aumentada) para manejar interacciones virtuales mucho más complejas en diferentes tipos de hardware, desde PC hasta gafas de realidad virtual. La compañía dijo que los usuarios no necesitarán usar este tipo de gafas para hacer uso de los avatares, pues utilizará la inteligencia artificial para escuchar la voz de los usuarios y animar los avatares con movimientos de boca, de manos y expresiones faciales. Microsoft explicó que ven la adopción de estos avatares personales como un primer paso para que los trabajadores se sientan cada vez más cómodos con nuevas formas de interacción virtual que ahora pueden parecerles ajena.



“El objetivo es que para la primera mitad de 2022 puedas entrar en un espacio inmersivo y colaborar y usar herramientas de Microsoft”, dijo a The Verger Katie Kelly, gerente principal de Microsoft Mesh. Las empresas podrán construir sus propios espacios virtuales dentro de Teams. Algo que, como cuenta este medio, ha estado experimentando Accenture al crear su propio campus virtual para empleados antes de la pandemia, y que ha usado durante la misma para hacer nuevas contrataciones.

El gigante del software prevé crear espacios virtuales dentro de Teams donde las personas puedan establecer contactos y socializar con juegos o incluso usar aplicaciones de Microsoft para colaborar en proyectos. La compañía dijo que integrará su software de productividad en sus nuevas experiencias virtuales lo que permitirá a los trabajadores ver, por ejemplo, presentaciones de PowerPoint en el metaverso. También está creando soporte de traducción y transcripción, para que las personas puedan reunirse en espacios virtuales de Teams con compañeros de trabajo en cualquier parte del mundo con menos barreras lingüísticas.

La apuesta de Microsoft por el metaverso no es nueva. Lleva años invirtiendo en ello con el desarrollo de sus gafas de realidad aumentada HoloLens o la adquisición de AltspaceVR, pero su último anuncio es el paso más decisivo para llevar el metaverso a la vida de la oficina.

En la batalla por el metaverso también ha entrado el gigante Softbank. El holding de inversiones japonés ha liderado, a través de su fondo Vision Fund 2, una ronda de financiación de 93 millones de dólares en The Sandbox, una plataforma de juegos con sede en Hong Kong que permite a los usuarios construir un mundo virtual usando tokens no fungibles (NFT). The Sandbox, que generó un volumen de transacciones en la plataforma de más dde 144 millones de dólares, utilizará los fondos para acelerar el desarrollo de su metaverso abierto, involucrando a más marcas y apoyando a más creadores.

The Sandbox, que ha cerrado acuerdos con celebridades como el rapero Snoop Dogg, que creará una réplica digital de su mansión en su metaverso, se presenta como alternativa a los metaversos de los gigantes tecnológicos.