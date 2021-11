Google Fotos tendrá un botón para encontrar rápidamente imágenes ‘parecidas a...’

A medida que pasan los años y vamos subiendo decenas y decenas de nuevas fotos, se hace más inmanejable controlar todo lo que tenemos en Google Fotos, así que a la hora de encontrar un recuerdo que queremos volver a ver, o tenemos claro en qué día y año se produjo, o vamos a dar muchas vueltas por la fototeca. Así que de vez en cuando los de Mountain View buscan formas de hacer esa tarea mucho más accesible inventándose nuevos criterios de búsqueda.

El caso es que ahora parece que los norteamericanos están trabajando en un nuevo botón que nos aparecerá justo debajo de cada imagen a la que accedamos, de tal forma que podamos usarla como referencia para una búsqueda concreta. Es decir, que no solo podremos aplicar toda esa infinidad de filtros de los que hace gala Google Fotos (mapas, caras, escenas, etc.), sino que cada elemento almacenado en la nube podrá servir de criterio en sí mismo.

Toca en pantalla y a esperar matches

Ha sido en el canal de Telegram ruso "Google News" donde se ha podido ver por vez primera ese nuevo botón que aparecerá justo debajo de cada imagen que tengamos en la fototeca. Un control llamado "More like this" (más como esta) que se encarga justo de eso, de encontrar matches dentro de la nube y devolvernos los resultados de una forma casi instantánea.

Nuevo botón para encontrar imágenes parecidas. Telegram

Gracias a esta función podremos recuperar un viejo recuerdo, o conocer cuántas veces hemos estado en un mismo sitio, o en otros similares que guardan cierto parecido para dar con esa imagen que estamos buscando desde hace tiempo. Se trata, como podéis ver, de un recurso muy interesante que puede ofrecernos mucha más información sobre viajes, acontecimientos o experiencias que no recordamos ya haber tenido.

Este filtro podéis usarlo para encontrar comidas que halláis fotografiado, edificios concretos de una ciudad, personas, objetos y cualquier otra cosa que se os ocurra. Eso sí, donde gana más peso este nuevo botón es a la hora de encontrar duplicados. Google Fotos nunca ha tenido una herramienta como tal para encontrarnos imágenes idénticas que tengamos repetidas y que están ocupando un precioso espacio en la nube que podríamos utilizar para otras cosas. Gracias a este botón, será más sencillo quedarnos con la mejor versión de una misma instantánea y eliminar todas las demás rápidamente, sin tener que andar dando vueltas por la nube y los miles de elementos que tenemos allí almacenados.