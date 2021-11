Bird & Bird nombra 'counsel' a Alberto Rodríguez

El despacho internacional de abogados Bird & Bird ha nombrado a Alberto Rodríguez counsel del área de Corporate y M&A de la oficina de Madrid. El nombramiento del letrado, que se incorporó al bufete en 2011, "respalda el valor de la promoción interna de la firma y supone el reconocimiento de la trayectoria del abogado dentro de la firma desde hace más de 10 años", señala la empresa.

El letrado asesora a clientes nacionales e internacionales en complejas operaciones de M&A, venture capital y corporate venture capital, principalmente en el ámbito tecnológico. Rodríguez también es experto en search funds y está especializado en asesorar a empresas nacionales e internacionales del sector de los videojuegos y los e-sports. De la misma forma, colabora activamente con la Asociación Española de Videojuegos ("AEVI"). También forma parte del grupo especializado de la oficina que colabora con la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI).

De entre sus últimas operaciones cabe destacar el asesoramiento que ha prestado al grupo cotizado inglés Gamma Communications en la oferta pública de adquisición del 100% de la sociedad cotizada en el MAB Voztelecom Oigaa360 S.A. y en la posterior oferta pública de exclusión de cotización y adquisición de bonos convertibles. Asimismo, en el último mes ha asesorado en la constitución de dos search funds en España.

Rodríguez es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y Máster en Derecho Empresarial (LLM) por el Instituto de Empresa, donde se graduó con honores como primero de su promoción. También ha realizado estudios internacionales en The London School of Economics and Political Science (LSE) y el University Colleague of London (UCL). El abogado estuvo en 2019 de sencondment en la oficina de Londres de Bird & Bird.

Lourdes Ayala, socia del departamento de Corporate y M&A de Bird & Bird en Madrid, ha declarado: "Seguimos apostando por el talento interno. Alberto cuenta con un excepcional recorrido dentro de la firma que nos permitirá continuar creciendo en el área mercantil y M&A que es estratégica para el despacho y consolidar nuestra posición en el mercado de sus sectores estratégicos".

Por su parte, Alberto Rodríguez ha dicho: "Agradezco a Bird & Bird la oportunidad de seguir sumando al crecimiento del despacho desde nuestra área de M&A".

Con esta promoción, sumada al reciente nombramiento de Pablo Berenguer como nuevo socio, el despacho pasa a contar con 16 socios y más de 70 abogados en España.