Pensamiento creativo para la mejor gestión de los riesgos

La hiperregulación consume tiempo y recursos y genera incertidumbre ante el aumento de los riesgos regulatorios. Este fue uno de los mensajes lanzados por Sonsoles Rubio, presidenta del Instituto de Auditores Internos de España (IAI), en el discurso inaugural de las 26ª Jornadas de Auditoría Interna. Rubio alertó de que “uno de los principales factores que genera incertidumbre e inseguridad jurídica es la hiperregulación que estamos sufriendo en distintas áreas, pero de manera especial en relación a los criterios ESG [medioambientales, sociales y de gobernanza]”.

La hiperregulación encabeza, junto a la ciberseguridad y la digitalización, el ranking de los riesgos prioritarios en las empresas, según el informe Risk in Focus 2022: hot topics for internal auditors, realizado por 12 institutos de auditores internos de Europa, incluido el de España, publicado recientemente. Se calcula que la normativa global ESG (o ASG, por sus siglas en español) ha crecido un 90% desde 2016 y se espera que siga siendo así, especialmente en referencia a los informes de sostenibilidad. Por ello, Rubio exigió a los legisladores y supervisores la necesidad de “un marco regulatorio eficiente y coherente, no más voluminoso”.

Organizadas por el IAI, las jornadas -que se han desarrollado del 25 al 29 de octubre de forma virtual, como ya se hizo el año pasado tras el estallido de la pandemia- son el punto común de encuentro anual de la profesión. Bajo el eslogan este año de Elige tu color, elige tus ideas, a lo largo de sus cinco sesiones se ha buscado potenciar el pensamiento creativo como instrumento para la mejor gestión de los riesgos en las empresas, abordándose temas de especial interés para las empresas en un momento crítico de incertidumbre y cambio, tanto desde el punto de vista social, como económico y empresarial.

En las jornadas se ha presentado la trAaducción al español de la guía COSO para riesgos ESG

En las intervenciones generales se analizaron aspectos como la geopolítica de la ciberseguridad, de la mano del director del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España, el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros; los riesgos del cambio climático, con el meteorólogo y experto en la materia Mario Picazo; demografía y economía global con el profesor de la Universidad de Florencia Massimo Livi; riesgos sociales, con el experto en estrategia, sostenibilidad e impacto social Chema Vera; inteligencia artificial, con Nuria Oliver, cofundadora y vicepresidenta de Ellis; el comportamiento del consumidor en la era pos-Covid, con Jaime Veiga Mateos, director académico del máster en Market Research and Consumer Behaviour en IE Business School, o cómo desplegar el potencial humano en los momentos más difíciles, de la mano del divulgador, médico y escritor Mario Alonso Puig.

Junto a las sesiones generales se llevaron a cabo sesiones paralelas en las que se abordaron temas más específicos para el auditor interno como resiliencia del negocio, ciberseguridad, transformación, fiscalidad, presente y futuro de la auditoría interna, criptorriesgos, así como las mejores prácticas de auditoría interna. En estas sesiones participaron una veintena de expertos nacionales e internacionales de empresas líderes y de instituciones de prestigio como Telefónica, Repsol, Ferrovial, EY, PwC, KPMG, Deloitte, BBVA, Línea Directa Aseguradora, Insud Pharma, IE Business School o la Universidad de Cambridge.

Generar confianza

La presidenta del IAI destacó asimismo la “misión compartida” de los reguladores y los auditores internos de generar confianza. “Nuestras mejores armas como auditores internos son el rigor y la profesionalidad, que nos permiten cumplir con nuestra misión de proporcionar confianza en entornos cada vez más inestables. Pero no depende solo de nosotros. Los reguladores tienen un papel fundamental y debemos exigirles medidas que refuercen esta misión compartida”, añadió.

Rubio remarcó además la importancia de que desde las diferentes Administraciones se facilite el entendimiento de los actores económicos a través de un lenguaje común que aporte más claridad, transparencia y confianza en los mercados.

Sonsoles Rubio reclamó “un marco regulatorio eficiente y coherente”

El IAI aprovechó el marco de las jornadas para presentar la traducción completa de la guía COSO para riesgos ESG que estará a disposición de toda la comunidad hispanohablante. La guía está elaborada por el Commitee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), la organización internacional que promueve el control interno y el buen gobierno, y el World Business Council for Sustainable Development.

El IAI apuesta por el marco COSO para la gestión de riesgos ESG como herramienta común, ya que “permite estructurar la información de manera rigurosa y homogénea. Como estándar de referencia, pedimos que se impulse desde las diferentes organizaciones”, destacó Rubio.