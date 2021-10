¿Tienes un Chromebook? Cuidado con la última actualización porque puede bloquearlo

Los Chromebook son unos ordenadores que están pensados para ofrecer toda la experiencia de Google en la web de una forma sencilla, ágil e integrada, por lo que obtienen todo su rendimiento del buen funcionamiento de su core, que está formado esencialmente por Chrome, el navegador que muchos utilizan en PC y Mac para trabajar o su tiempo libre.

Así que en muchas ocasiones, cuando en los ordenadores de escritorio recibimos una nueva versión del navegador, lo hacen de forma prácticamente inmediata en estos pequeños dispositivos, que abrazan los nuevos cambios para mejorar prestaciones, funciones o lo que sea. Pues bien, uno de esos últimos updates, que se encuentra todavía en versión Canary, es decir beta, está dando algunos quebraderos de cabeza a quienes lo están instalando.

Bloqueos en la pantalla de inicio

Algunos de esos usuarios que están sufriendo problemas han visto cómo su Chromebook se quedaba completamente bloqueado sin hacer nada en la misma pantalla de arranque. Esa característica de los Chromebook que tiene un fondo blanco con el logo de la aplicación en el centro. Y en todos los casos, ha ocurrido esto tras actualizarse de la nueva complicación de Chrome OS Canary.

Pantalla de inicio de un Chromebook. Google

Os podéis imaginar que no es divertido ver cómo tu pequeño ordenador queda inutilizado por un update de software que puede dar al traste con esa jornada (urgente) de trabajo, o cualquier otra tarea que tenéis pendiente. Eso sí, si mantenéis vuestro Chromebook actualizado con las últimas releases oficiales, no Canary, entonces este brickeo no os va a afectar.

En cambio, si sois de los que gustan experimentar e instalar esas versiones beta, apuntad el número de la versión que está trayendo a más de un usuario por la calle de la amargura: 97.0.4682.0. Así que recordad no aplicarla en caso de que os crucéis con ella en algún sitio o, de lo contrario, tendréis un bonito ladrillo sobre la mesa sin posibilidad de hacer nada con él durante algún tiempo.

En el caso de que hayas visto el aviso demasiado tarde, entonces os tocará restaurar el Chromebook con los ajustes de fábrica (a través de un pendrive) con lo que se borrarán todos los archivos que tengáis almacenados localmente en el ordenador. Si trabajáis siempre conectados a la nube os dará igual porque contaréis con copias de seguridad en Drive pero si no es así, lo mismo pierdes documentos importantes. Así que prevención y mucho cuidado siempre con estas versiones beta.