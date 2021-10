La pantalla del MacBook Pro de 2021 esconde varias funciones muy interesantes

A mediados de octubre el fabricante de la manzana mordida presentó su nueva generación de ordenadores MacBook Pro. Y los nuevos modelos de Apple contaban con una pantalla renovada, además de la inclusión del notch.

Sí, los primeros portátiles Apple con notch son una realidad. Y ojo, que la muesca en la pantalla no ha estado exenta de polémicas. Principalmente porque la propia interfaz del MacBook Pro no está adaptada para este elemento, haciendo que algunas funciones no aparezcan a no ser que pases el ratón por “detrás” del notch.

Pero hoy queremos hablar de los problemas de los MacBook Pro de 2021 con el notch, ya que es un tema que Apple ya está solucionando. Si no de las bondades que ofrece la pantalla que integran estos dispositivos.

La pantalla del MacBook Pro es perfecta para trabajar

ampliar foto Ajustes en la pantalla del MacBook Pro Apple

Decir que la pantalla utiliza un panel Liquid Retina XDR, que es muy semejante a la impresionante Pro Display XDR de Apple. De esta manera los MacBook Pro cuentan con diferentes opciones que permiten a los usuarios cambiar los ajustes de color específicos de la pantalla para adaptarse a todo tipo de entornos.

Ya en la web de soporte de Apple se indica que los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas "incluyen varios modos de referencia que cubren los flujos de trabajo típicos de creación de contenidos en varios tipos de medios." Estos modos permiten ajustar la pantalla en función de tus necesidades. Por ejemplo, puedes probar a ver cómo se vería el contenido en otro tipo de pantallas o perfiles de color, como apuntan desde la web de soporte de la compañía americana.

También podrás ajustar entre modo HDR, HD, Vídeo SD y otros formatos para establecer unos parámetros del el espacio de color, el punto blanco, la gamma y el brillo de la pantalla perfecto para cada formato. Adicionalmente podrás cambiar los ajustes de calibración de forma manual, para que los usuarios de un MacBook Pro ajustar las coordenadas de cromaticidad de la pantalla midiendo una imagen blanca para una calibración precisa.

Por último, recordar que el MacBook Pro 2021 cuenta con una paleta de colores (DCI-P3) y hasta 1.600 nits, además de otros modos como "Apple Display", que restringe el brillo a 500 nits, "Vídeo HDR", basado en el formato P3-ST 2084, un habitual a la hora de crear contenidos en 4K.

Sin duda, un motivo más para que los diseñadores y otros perfiles de trabajo semejantes apuesten por el MacBook Pro de 2021 para trabajar en las mejores condiciones.