Cada vez más usuarios se están quejando de los acabados de los AirPods 3. ¿Qué está pasando?

Apple marcó un antes y un después en el sector de los auriculares cuando presentó los AirPods de primera generación. Es cierto que ya existían auriculares TWS, pero la firma de la manzana mordida ha sido la encargada de hacer que este formato se pusiera muy de moda. Y, cada año han ido lanzando nuevas versiones. ¿El último modelo? Los recientemente presentados AirPods 3.

Si eres un amante de las soluciones de Apple, debes saber que al fin han lanzado al mercado los AirPods 3. Eran muchos los que con ansias esperaban su llegada, pero toda su ilusión se esfumó al abrir por primera vez. Y es que se encontraron con una terrible calidad en la construcción de estos auriculares.

Problemas con los acabados en algunos AirPods 3

Son muchas las quejas que se han expresado acerca de este nuevo dispositivo de la manzana mordida tal y como informan los compañeros de Gizmochina. Unos bordes que resultan ser ásperos, partes que son poco firmes y desbordamientos en el pegamento de los recién estrenados AirPods 3. Pero el problema no está únicamente en la estética, pues son muchos los usuarios que han denunciado que arañan las orejas, además de que al usarlos producen audio estático.

ampliar foto AirPods 3 mal ensamblados. Weibo

Las quejas se han enfocado principalmente en los AirPods 3 que han sido fabricados en Vietnam. Aunque según han explicado, no se trata de un problema de los AirPods 3 de Vietnam, sino que ha sido un problema de lote en el que la variante vietnamita y la china han tenido una muy mala construcción.

Los usuarios afectados recibirán un reemplazo de forma gratuita

ampliar foto AirPods 3 dañados Gizmochina

Muchos usuairos no han dudado a la hora de indicar que consideran que un gran culpable es la inspección de calidad realizada por Apple. Por lo tanto, los usuarios que recibieron sus nuevos y caros AirPods 3 deberían recibir un reemplazo.

A pesar de estas quejas, parece ser que este problema se ha limitado únicamente al primer lote, y ha sido solucionado en los siguientes. Así que si quieres hacerte con unos AirPods 3, ahora no deberías tener ningún problema.

No vas a tener de qué preocuparte, ya que parece que el lote dañado llegó únicamente a China, pues no han llegado más quejas de otros usuarios del mundo. A pesar de ello, esto no quiere decir que los auriculares de Apple que se enviaron fuera del país estén en perfectas condiciones. Y es que hay que tener en cuenta que un 70% de la fabricación sucede en China, y el resto en Vietnam.