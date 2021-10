Google actualiza el ‘widget’ del tiempo para Android con previsiones de varios días

Una de las grandes mejoras que nos han traído los smartphones a nuestro día a día es que ya no dependemos de meternos en internet, escuchar la radio o consultar el Teletexto (¿alguien se acuerda de él?) para estar al tanto del tiempo que va a hacer. Las mediciones ahora son tan precisas que podemos consultar rápidamente qué nos espera a lo largo de la jornada, por horas, y decidir si nos llevarnos el paraguas o no.

A esa comodidad han ayudado mucho las aplicaciones del tiempo que suelen traer de forma nativa tanto iOS como Android, y que en los últimos tiempos han hecho un trabajo ímprobo por acercarnos esa información hasta nosotros, gracias a widgets que podemos situar en la misma pantalla de inicio para verificar una previsión meteorológica con un simple clic.

Google mejora el widget del tiempo

Lo que ha hecho Google ahora es ir un paso más allá y coger esas previsiones de varios días y llevarlas al mismo widget del sistema operativo, esos que están cambiando gracias a la llegada del material you de Android 12 y que verán en próximas fechas una actualización de su APK. Cuando llegue, contaremos en la pantalla de inicio del móvil con un elemento parecido al que podéis ver justo aquí debajo.

Nuevo 'widget' del tiempo a varios días vista. Google

Con ese nuevo widget podréis comprobar si ese plan que os proponen de ir por ahí unos días merece la pena, si va a estar soleado, nuboso o con lluvias y cancelar cualquier previsión de viaje. O confirmar que esa fiesta en el jardín del sábado por la tarde tendremos que llevarla al interior de la casa o cancelarla hasta tener mejores perspectivas. Todo gracias a un nuevo elemento que os permitirá conseguir una predicción a cuatro días vista.

Esta nueva versión de la aplicación de los de Mountain View, que es la que se encarga de añadir este widget en Android, no está disponible de forma oficial, pero es posible instalarla a través de la APK 14.42 que podemos encontrar en la web del programa beta de la propia Google. De todas formas, si no tenéis mucha prisa os recomendamos esperar a tener ya la release definitiva o recurrir, de momento, a otras apps que también ofrecen esta misma información. Es el caso de The Wheater Channel que además cuenta con herramientas de radar meteorológico y alertas en caso de que la lluvia vaya a hacer acto de presencia en las siguientes horas.