Con iOS 15 será más difícil que nunca que te mojes por la lluvia

El mes de septiembre ha sido fantástico para los usuarios de Apple, ya que iOS 15 les llevó algunas magníficas actualizaciones a sus terminales iPhone. Entre estas, una de las que más ha destacado es la del Tiempo. En esta actualización a la app se han podido apreciar varias mejoras, además de un nuevo mapa de lluvia.

La incorporación de este nuevo mapa de lluvias a iOS 15 es además una de las características más interesante de la última versión del sistema operativo de Apple para su familia de teléfonos iPhone.

Puede que aún no te hayas dado cuenta de este y algunos otros cambios que han llegado a tu iPhone. Es comprensible teniendo en cuenta que la aplicación del Tiempo no es algo que uses a diario. Eso sí, merece la pena que al menos vayas a ver el nuevo mapa de lluvia.

Cómo ver las nuevas funciones de la app Tiempo en iOS 15

ampliar foto Interfaz de iOS 15 Apple

Si quieres poder ver las nuevas funciones en tu iPhone, es necesario que tengas instalado iOS 15. Por lo que si aún no has hecho la actualización, puedes ir a Ajustes, entrar en General y pulsar en Actualización de Software.

La app de meteorología de la compañía de la manzana mordida llega preinstalada en los teléfonos iPhone. Por lo tanto, solo vas a tener que buscar la app, abrirla y dirigirte al icono de pequeño tamaño que hay en la parte inferior izquierda. Una vez aquí, tendrás que pulsar en los tres pequeños cuadrados en vertical situados en la parte superior derecha, donde podrás elegir el filtro meteorológico. Selecciona “Precipitación” y listo, ya tendrás el mapa visible en el que ver dónde llueve en todo el mundo, y lo puedes ver en presente, pasado y futuro.

Para poder desplazarte en el tiempo, solo tendrás que mover de izquierda a derecha la barra de la parte inferior. Así vas a poder comprobar si lloverá en el lugar en el que te encuentras, o donde vayas a viajar próximamente.

Esta actualización que llega con iOS 15 tiene los niveles de lluvia codificados por colores, de forma que puedas conocer el nivel de precipitación que está por llegar. Los colores que indican la lluvia desde más fina hasta más intensa son azul claro> morado> amarillo> blanco.

Esto no es lo único que vas a poder ver en la actualización de El Tiempo de Apple. También dispone de un mapa de calor y de calidad del aire. Como habrás podido comprobar, las novedades son bastante interesantes. Y la idea de tener un mapa de lluvias al alcance de tu bolsillo es un valor a tener en cuenta.