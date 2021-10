Evergrande vuelve a hundirse en Bolsa tras fracasar sus planes de desinversión

Las acciones del promotor inmobiliario chino al borde de la quiebra, Evergrande Group, que estaban suspendidas en la Bolsa de Hong Kong desde principios de octubre, han vuelto a cotizar con fuertes caídas después de poner fin a las conversaciones para vender una participación en su unidad de gestión inmobiliaria, Evergrande Property Services. La propia compañía solicitó al operador del mercado chino el regreso a la negociación de sus acciones tras el fiasco de la venta.

Los títulos de Evergrande cayeron más del 13%, mientras que las acciones de su filial bajaron un 10,2%. Los inversores penalizaron el fracaso de la desinversión del 50,1% de su subsidiaria a Hooplife por unos 20.000 millones de dólares de Hong Kong (2.600 millones de dólares), que formaba parte de los planes del grupo para aliviar sus problemas de liquidez.

El potencial comprador, Hopson Development, dijo en un comunicado que "lamenta anunciar que el vendedor no ha podido completar la venta" de la participación en Evergrande Property Services, y pidió que sus acciones también volvieran a cotizar. La cotización de Evergrande, Hopson Development Holdings Ltd. y Evergrande Property Services Group Ltd. se había suspendido desde principios de mes a la espera de que se anunciara una transacción importante.

A su vez, Evergrande ha logrado una prórroga de un bono impagado, según informó el proveedor financiero REDD. En concreto, obtuvo una prórroga de más de tres meses en un bono de 260 millones de dólares emitido por Jumbo Fortune y garantizado por el promotor que vencía el 3 de octubre, según un informe que cita dos fuentes informadas por los tenedores de bonos y recogido por Bloomberg

Evergrande y los tenedores de bonos llegaron a un acuerdo a principios de esta semana después de que el promotor accediera a proporcionar una garantía adicional, informó REDD.

Los inversores tratan de digerir el impacto de las dificultades que atraviesa Evergrande mientras los analistas apuntan a oportunidades de compra en algunos sectores del maltrecho mercado inmobiliario chino. El equipo de crédito de Morgan Stanley afirma que los bonos de alto rendimiento de China están valorando un riesgo a la baja "poco realista", y enumera varias razones por las que es el momento de ser alcista en el mercado.