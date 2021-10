El Tesla Roadster se retrasa otra vez. ¿Hasta cuándo?

A Elon Musk se le están atragantando los constantes retrasos que sufre su flota de vehículos Tesla. Los diferentes problemas de suministro provocados por la pandemia están afectando mucho a la industria del motor. Y tenemos malas noticias si querías comprarte el próximo Tesla Roadster.

Más que nada porque, tal y como recogen desde Autocar, Elon Musk ha confirmado el nuevo retraso del Tesla Roadster en la última reunión anual de accionista de la compañía. Una vez más, el motivo es el problema de suministro de piezas provocado por los efectos de la pandemia que azota al mundo entero.

El Tesla Roadster se retrasa hasta 2023

Y ojo, que el retraso no pinta nada bien. Más que nada porque hasta que no superen la grave escasez en la cadena de suministro no se podrá comenzar la producción del Roadster de Tesla. Y según las predicciones del fundador de la compañía, el próximo superdeportivo eléctrico se retrasa hasta 2023.

ampliar foto Tesla Roadster Unplash

Tal y como indicó Elon Musk "Esperemos que para entonces podamos producir el Semi y el nuevo Roadster también en 2023. Deberíamos haber superado la grave escasez de la cadena de suministro en 2023. Soy optimista al respecto". De esta manera, el Tesla Semi se suma a la fiesta de los retrasos.

Por desgracia, otro de los modelos que no llegará en 2022, es el Cybertruck. La esperada camioneta eléctrica de Tesla era una de los vehículos más esperados. Y tras varios retrasos, mucho nos tememos que hasta 2023 no veremos los primeros modelos circulando. ·Lo más probable es que veamos la producción del Cybertruck en el próximo año y luego alcanzar la producción en volumen en 2023", dijo Elon Musk en la reunión de accionistas de Tesla.

Decir que el Tesla Roadster debía llegar al mercado en 2020. El problema es que su producción se retrasó justo cuando iba a entrar en la cadena de producción de la gigafactoría de Berlín. Luego la pandemia mundial se ha encargado de ir atrasando su lanzamiento, de momento hasta el 2023.

Decir que se espera que este Roadster sea una segunda generación que contara con un nuevo tren motriz de tres motores y una mejora en la batería para ofrecer una mejor autonomía. Además, el fabricante americano quiere que pase de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 1,4 segundos. ¿Su precio? Partirá de los 200.000 dólares, cerca de 151.000 euros al cambio.

De todas formas, todavía queda mucho hasta 2023, por lo que habrá que esperar a que el vehículo comience a llegar a los concesionarios de la compañía para conocer su precio final. No es la primera vez que Tesla sube el precio de sus vehículos debido a la alta demanda, y el Roadster tiene una legión de seguidores esperando que llegue al mercado.