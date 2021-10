Cómo decirle a tu iPhone que no te moleste con notificaciones hasta que salgas de casa

iOS tiene desde hace algún tiempo una función que es tremendamente útil cuando no queremos que nadie nos moleste. Se trata de la opción de "No molestar" que podemos iniciar de forma manual o programándola a ciertas horas del día, y que nos evita que la pantalla se llene de notificaciones en el momento más crítico de la jornada.

Este modo es realmente provechoso porque deja de proporcionarnos avisos de cualquier tipo, sin necesidad de poner el móvil en modo avión que, para algunos usuarios, es la forma más radical de decirle al mundo que no les molesten. Ahora bien, ¿sabes cómo indicarle al dispositivo que no tenga en cuenta horarios sino ubicaciones?

Sal de casa y activa las notificaciones

El modo "No molestar" es ahora mismo una extensión que Apple ha insertado en el corazón del "Modo Concentración" de iOS 15, por lo que os aparecerá en el mismo sitio de siempre dentro del centro de control, aunque ligeramente modificado. De esta forma, además de los presets que podemos crear para distintas situaciones y franjas horarias, es posible añadir el factor de la ubicación.

Configura el modo concentración.

Para conseguirlo simplemente debemos entrar en el centro de control y en el botón del "Modo Concentración" buscar la parte que todavía conserva de "No Molestar". Al tocar sobre los tres puntos que aparecen a la derecha se desplegarán más opciones que podemos escoger. Como podréis imaginar, nos quedamos con la de "Hasta que me vaya de aquí".

En ese lugar del menú es dónde aparece vuestra actual ubicación, ya sea la de casa o el trabajo si las tenéis definidas dentro de la aplicación, por lo que al pulsar sobre esa función la vais a activar indicándole al iPhone que vuelvan las notificaciones al salir de allí. Es una forma realmente eficaz de evitarnos tener que ir una y otra vez al mismo menú para cambiar la configuración de forma manual. Una automatización que os va a evitar el tener que recordar en qué modo lleváis el teléfono en cada instante.

De todas maneras, si en un momento dado queréis ir un paso más allá creando una automatización más específica, es posible hacerlo pulsando en los "Ajustes" que aparecen en la pantalla del modo "No molestar", añadiendo incluso nuevas ubicaciones que no tengáis registradas dentro del sistema y que son las que más tarden utilizan otras apps de Apple como Mapas, etc. Así que, si tenéis tiempo, dedicadle unos minutos hasta afinar todos los ajustes correctamente.