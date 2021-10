Instagram quiere luchar contra la adicción a su red social. ¿Cómo lo hará?

A día de hoy, una gran parte de la población pasa horas y horas pegada a las redes sociales. Pero los más afectados son sin lugar a dudas, los adolescentes. Por suerte, la red social más utilizada por los jóvenes, ha decidido implantar cambios en su aplicación. Nos referimos a Instagram, quienes han instaurado nuevas medidas con el fin de alejar a los jóvenes de la pantalla por un tiempo.

Esta noticia llega una semana después de la declaración en el Congreso de Frances Haugen, quien denuncia tras una investigación interna que esta red social puede causar problemas en la salud mental de los más jóvenes.

No sabemos cómo funcionará esta herramienta exactamente, pero su mecanismo se basaría en un botón que permitirá desactivar totalmente tu perfil en Instagram para no recibir ningún tipo de notificación mientras descansas de ella.

Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales de Facebook, dijo en el programa State of the Union de la CNN que: “Vamos a introducir algo que creo que marcará una diferencia considerable, y es que cuando nuestros sistemas vean que un adolescente está mirando el mismo contenido una y otra vez, y es un contenido que puede no ser propicio para su bienestar, le daremos un empujón para que mire otro contenido”.

Además, explicó que también se pondría pausa a los planes para la creación de la plataforma alternativa Instagram Kids. También le van a proporcionar a los padres controles opcionales con los que poder supervisar a los jóvenes. La intención de la compañía es poder incluir una nueva función denominada como “take a break", o tomarse un respiro en Instagram.

El vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg, no aportó una fecha para ninguna de las dos nuevas funciones. Al parecer, por el momento tan solo están explorando lo que pronto podría llegar a su plataforma Instagram:

“La semana pasada anunciamos que estamos explorando dos nuevas ideas: animar a la gente a mirar otros temas si se detienen en contenidos que puedan contribuir a una comparación social negativa, y una función llamada provisionalmente "Take a Break", en la que la gente podría poner su cuenta en pausa y tomarse un momento para considerar si el tiempo que están pasando es significativo.”.

Lo que Nick Clegg sí que dijo acerca de los algoritmos de Facebook es que: “deberían rendir cuentas, si es necesario, mediante una regulación para que la gente pueda cotejar lo que nuestros sistemas dicen que deben hacer con lo que realmente ocurre”.

Cabe recordar que Facebook no pasa por su peor momento tras una filtración donde quedaba claro que la red social no se preocupaba por la salud mental de los usuarios, además de apuntar a que la compañía incitaba a la división de opiniones y peleas.

Ahora con esta nueva función de Instagram, la compañía deja claro su cambio de rumbo: a partir de ahora te pondrán las cosas más sencillas si necesitas tomarte un respiro de Instagram.