Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 13 Pro Max: ¿cuál es más rápido?

El pasado 14 de septiembre, el fabricante de la manzana mordida presentó su nueva generación de teléfonos móviles, con el iPhone 13 Pro Max como principal exponente. Sin duda, el mejor iPhone de la historia y que llega con un claro objetivo: plantar cara al Samsung Galaxy S21 Ultra.

Sobre el papel el procesador del iPhone 13 Pro Max, el conocido Apple A15 Bionic, es un SoC notablemente menos eficiente que el de su gran rival, pero seguimos con la pregunta del millón: ¿cuál de los dos teléfonos es más potente?

Para resolver esta duda, el YouTuber PhoneBuff ha realizado un test de rendimiento en el que pone a prueba la velocidad del iPhone 13 Pro Max contra el Samsung Galaxy S21 Ultra. De esta manera, podremos saber cuál de los dos teléfonos ofrece una mayor fluidez. Y ya te adelantamos que los resultados han sido muy parejos.

iPhone 13 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra

La prueba, como viene siendo habitual en los test de velocidad, consiste en colocar ambos terminales uno al lado del otro para que ejecuten diferentes aplicaciones. Por ejemplo, se probó con Facebook, Microsoft Word, Spotify… Y a la hora de abrir estas apps, lo cierto es que el Samsung Galaxy S21 Ultra barrió a su rival.

Al principio, el Galaxy S21 Ultra tenía una ventaja del 26% sobre el iPhone 13 Pro Max, pero las cosas cambiaron a la hora de exportar vídeos en FilmoraGo. Y es que, el A15 Bionic sacó músculo para demostrar su potente rendimiento gracias a su excelente trabajo en pruebas de un solo núcleo.

Lo mismo pasó con diferentes juegos que se fueron ejecutando. Evidentemente, el Samsung Galaxy S21 Ultra no quedó por detrás ni mucho menos, dejando claro que las afirmaciones de Apple de que su procesador era hasta un 50% más rápido que el de la competencia es totalmente falso.

Claro está, a nivel benchmarks sí que podemos ver que el rendimiento del iPhone 13 Pro Max es impresionante, pero a la hora de darle un uso real, el Samsung Galaxy S21 Ultra no se queda en absoluto por detrás de su rival.

Eso sí, por lo menos queda claro que el rendimiento no tiene tanto que ver con la memoria RAM como pensamos. Más que nada porque el iPhone 13 Pro Max cuenta con tan solo 6 GB de memoria RAM. Y este test de velocidad contra el Samsung Galaxy S21 Plus demuestra que no tiene tanta importancia este elemento.