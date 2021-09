Acciona Energía debuta en el mercado de deuda con un bono verde a siete años

Tres días después de su anuncio Acciona Energía se dispone a emitir el que será su primer bono verde. A punto de cumplir tres meses desde su salida a Bolsa, la filila de energías renovables del grupo que preside José Manuel Entrecanales busca captar 500 millones, importe que no prevé incrementar con independencia de la demanda. Pocos detalles se conocen al respeto. De hecho, la compañía aún no ha concretado si se tratará de un bono con vencimiento en seis o siete años, pero de lo que no hay duda es de que será deuda verde.

El precio con el que parte la operación es de 90 puntos básicos sobre midswap (tipo de interés libre de riesgo). Los bonos estarán garantizados por Acciona Energía y serán emitidos por Acciona Energía Financiación Filiales, bajo su Programa EMTN establecido el 20 de julio de 2021. Se espera que los bonos reciban una calificación de BBB-/BBB por parte de Fitch y DBRS y están estructurados para cumplir con los criterios de elegibilidad. El bono se emitirá de acuerdo con el Marco de Financiación Verde de Acciona.

El pasado 1 de julio y coincidiendo con un momento en el que el mercado empezaba a dudar de la viabilidad de muchos proyectos de energías limpias, Acciona Energía salió a Bolsa. En su primer día la compañía se anotó un 7,5%, ganancias que en la actualidad alcanzan 8%, hasta los 28,87 euros por acción. Estos ascensos llegaron a rondar el 15% a principios de agosto cuando sus títulos alcanzaron los 36. Aunque la cautela se ha impuesto en las últimas semanas, el consenso de los analistas consultados por Bloomberg se muestra oprimista y le otorga un potencial del 25,6%, una confianza que también se deja sentir en las recomendaciones. El 86,7% de las firmas que siguen al valor aconsejan comprar acciones de la compañía mientras el 13,3% cree que lo más oportuno es mantener los títulos en cartera.

La de Acciona Energía es la mayor OPV desde Cellnex. Acciona Energía es una de las mayores empresas independientes de energía limpia con un modelo de negocio totalmente integrado. La compañía tiene 10,7GW de capacidad instalada en 16 países de los cinco continentes.