Los vídeos de fondo para videollamadas de Google Meet llegan a Android

No son pocos los compañeros de trabajo que en las videollamadas deciden colocar un fondo para que no se vea lo que esconden detrás. Unas veces porque lo tienen todo un poco descolocado y no está presentable, y otras por una simple cuestión de mantener la privacidad. Por lo que muchas apps han invertido enormes esfuerzos por hacer sencillo, y creíble, estos efectos digitales.

Google Meet es una de las que más se ha esmerado por permitirnos hacer como que estamos en otro sitio, pero tiene el problema de que abarca tantas plataformas, que todavía algunas están intentando recibir las novedades que se estrenan. Es, paradójicamente, el caso de los smartphones con Android, que siguen viendo con cierto resquemor esa inclinación de los de Mountain View por llevar primero las cosas al navegador web o a iOS.

Coloca vídeos de fondo en las llamadas

Una de esas funciones que ya estaban presentes en Google Meet cuando lo utilizamos a través del navegador web era la posibilidad de colocar de fondo, en vez de una imagen estática, un vídeo. Un recurso ideal para dotar de vida al escenario que nos hemos montado en segundo plano: ya sea una playa paradisíaca, la clase de un colegio o una entretenidísima fiesta con jolgorio incluido.

Llegan los videos de fondo a Google Meet para móviles. Google

Google ha decidido, por fin, añadir a la lista de plataformas que pueden introducir estos vídeos a todos los móviles Android, que a partir de ahora ya podrán escoger como background para las conversaciones estas secuencias en movimiento. Cosa que, por cierto, ya venían disfrutando los usuarios de iPhone y iPad, que prácticamente a la vez que en Chrome tenían este recurso a su disposición para utilizarlo desde hace algunas semanas.

De momento esos vídeos están predefinidos y podremos elegirlos de entre un pequeño catálogo que llega con la actualización, y que nos trasladan a una clase, una playa y una fiesta con plátanos de fondo, tal y como podéis ver por las imágenes que tenéis más arriba y que dan una idea del efecto que producen. Eso sí, de lo que no hay duda es de que convierte nuestras conversaciones en una experiencia más divertida y desenfadada. Como siempre ocurre en estos casos, las actualizaciones se tomarán unos 15 días de plazo a partir de la fecha de inicio, que es el 28 de septiembre. Será dentro de ese periodo de tiempo cuando todos los usuarios de Google Meet en Android verán llegar esta nueva función.