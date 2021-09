Si cambias la pantalla del iPhone 13, ojo con Face ID: podría dejar de funcionar

Apple tiene un largo historial a sus espaldas de intentar disuadir a los usuarios de iPhone, o cualquier otro de sus producto, para que no recurran a servicios técnicos no oficiales con la intención de alimentar los suyos propios en las tiendas, o los de toda su red de establecimientos de soporte autorizados. Algo que, como sabéis, suele encarecer bastante las facturas, lo que lleva a muchos usuarios a tener que buscarse una alternativa más acorde con el dinero que se quieren gastar.

El problema es que esos intentos de Apple por obligarnos a llevar sus móviles solo a sus tiendas no se realizan por la vía de convencernos de que en sus servicios técnicos recibimos un mejor servicio al mejor precio, sino bloqueando funciones del propio smartphone que nada tienen que ver con la calidad del trabajo de reparación que nos han hecho. Y si no, ahí tenéis el caso de algunas baterías, donde Apple llegó a bloquear por software cualquier posibilidad de conocer su estado a través de la función "salud de la batería" de iOS.

Ojo con la pantalla del iPhone 13

Han sido ahora los compañeros de iFixit los que han descubierto que en el caso de que sea necesario cambiar la pantalla de cualquiera de los nuevos iPhone 13 nos vamos a encontrar con un problema importante: al reparar y sustituir el panel frontal, Face ID deja de funcionar correctamente, por lo que perdemos la identificación biométrica de forma inmediata.

Nuevos iPhone 13 de Apple. Apple

Además, lo más sospechoso es que no parece que el fallo venga porque sea necesaria una pantalla especial o un ensamblaje muy concreto que solo conozcan los técnicos de Apple, sino más bien a través de un bloqueo por software que se activa cuando el móvil detecta que le han cambiado ese componente y no han mediado las manos de un técnico oficial de los de Cupertino. Solo así se explica que un componente que no se toca en el proceso de reparación, como es Face ID, deje de funcionar.

Hay que recordar que todo el sistema que hace posible el funcionamiento de Face ID va instalado dentro del propio cuerpo del teléfono y no cuenta con ninguna pieza en la parte frontal asociado al componente de la pantalla. De esta manera, los norteamericanos vuelven a poner palos en las ruedas de los usuarios que, si quieren mantener su dispositivo plenamente funcional, deben acudir sí o sí a una tienda de Apple o a cualquiera de los servicios técnicos autorizados que operan bajo sus mismas reglas.