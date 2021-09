El neobanco Divilo comienza a operar el lunes, con el objetivo de salir a Bolsa en cuatro años

El neobanco español enfocado en pymes y autónomos Divilo comenzará a operar el próximo lunes 4 de octubre, según ha señalado este martes su fundador y consejero delegado, Juan Guruceta, en un encuentro con los medios.



Actualmente, la fintech está valorada en 24 millones de euros, después de haber levantado 5,2 millones en total. Guruceta considera que la compañía está "bien capitalizada", aunque no descarta nuevas rondas en el futuro. Su objetivo, no obstante, es salir a Bolsa en el plazo de cuatro añosa más o menos, periodo en el que la fintech calcula que puede ser rentable, según ha explicado a este periódico su CEO.



Este banco da servicio a pymes y autónomos, a quienes ofrece una solución "360 grados" en pagos, cobros y herramientas de contabilidad, con un servicio personalizado de atención al cliente. En principio, no prestará servicios de crédito.



El producto más destacado de la compañía es Diveep, que permite a la pyme o al autónomo usar su teléfono móvil como datáfono.



El coste es de 0,45% por operación más seis céntimos, en tanto que calculan que el ahorro respecto al uso de un datáfono normal es, sobre todo, de tiempo, ya que permitiría realizar los cobros antes, según ha señalado el consejero delegado. Este precio cambiará en seis meses, cuando se amplíen las ofertas de servicios del banco.



Para transacciones de comercio electrónico, sin embargo, el coste será del 0,55%. La compañía ha puntualizado que estos precios forman parte de una oferta promocional de salida, por lo que subirán en el futuro.



Otro de los productos de la compañía es DiviStore, que permite la compra directa mediante el escaneo de códigos QRs, composición de carrito de compra a gusto del cliente final y modalidad 'ecommerce' clásico, con catálogo virtual y control de stock.



"A raíz de la pandemia, el nivel de confianza en los pagos digitales ha aumentado en todo el mundo y la proyección es que este avance en los servicios financieros no se detenga", ha destacado Guruceta.



Guruceta ha recalcado que el coste de los productos es independiente de la facturación de la empresa y que no quieren penalizar a aquellos autónomos que facturen más.



Divilo, inscrito en el Registro especial de entidades de pago del Banco de España, es 'principal member' de Visa, lo que les ha permitido contar con toda la tecnología de la compañía. De momento, no prevén solicitar la licencia bancaria.



El neobanco, que compite con Stripe y Qonto, cuenta con pasaporte europeo y puede operar en todo el continente, con lo que esperan expandirse a Europa en los próximos seis meses y, posteriormente, dar el salto a México y Colombia.



Guruceta ha afirmado que la compañía tiene voluntad de permanencia y que no prevé su adquisición por parte de otra compañía más grande. En cuanto a los clientes, la compañía prevé contar con 2.000 a 3.000 para finales de año y con 10.000 para 2022.



Actualmente, trabajan en el neobanco 28 personas procedentes de grandes consultoras y bancos, y Guruceta prevé que se alcancen los 35 empleados.