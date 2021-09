Si tienes un iPhone 13 no intentes desbloquearlo con el Apple Watch: no funciona

La pandemia de coronavirus trajo un pequeño problema al ecosistema de Apple y sus iPhone ya que ese flamante Face ID estrenado en 2017 vio cómo dejaba de tener funcionalidad cuando usamos el smartphone fuera de casa: tanto por la calle como en interiores, al tener que llevar mascarilla, era imposible que el teléfono nos identificara y, por lo tanto, teníamos que recurrir al escribir el código PIN para desbloquearlo.

Eso llevó a los de Cupertino a introducir este mismo año una alternativa que se ha comprobado que es muy efectiva y por la que ya no hace falta escribir ese PIN, ya que con llevar un Apple Watch en la muñeca, conseguimos desbloquear el teléfono como si nada. Sin tocar la pantalla. Pues bien, con los iPhone 13 ya en las tiendas desde el pasado viernes, muchos usuarios han perdido esa opción.

Los iPhone 13 tienen un problema

Desde el pasado viernes, muchos usuarios comenzaron a reportar en redes sociales.y foros de internet que la configuración del Apple Watch como llave para desbloquear el iPhone 13 no les funcionaba. A pesar de haber instalado copias de seguridad de sus anteriores dispositivos con esa opción activada, era imposible no tener que escribir el código PIN en pantalla para desbloquear el teléfono cuando llevaban mascarilla.

Error de conexión al Apple Watch.

A tanto llegó la oleada de quejas y avisos de que los nuevos iPhone 13 tenían un problema, que hace apenas una horas, en pleno domingo, Apple tuvo que intervenir para reconocer, por un lado, que ese problema existe y, por otro, que están en trabajando para solucionarlo. Tanto es así que en su publicación llegaron a reconocer que en el caso de querer desbloquear el iPhone 13 con el Watch sería muy común recibir un mensaje de que "No se ha podido establecer conexión con el Apple Watch".

Decir que este problema SOLO afecta a los nuevos iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max, por lo que si cuentas con cualquier modelo anterior (iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max y iPhone 12 Pro Max) seguirás disfrutando de esta función por muchas mascarillas que lleves puestas a la vez. Eso sí, mientras en la muñeca tengas un Apple Watch Series 3 o posterior.

De momento no hay una solución oficial y todos los trucos domésticos que se han intentado fallan estrepitosamente, por lo que te recomendamos no borrar o desvincular tu reloj del iPhone 13 porque no lo vas a resolver. Así que vistas cómo están las cosas, lo más sensato es, seguramente, esperar pacientemente a un fix de la propia Apple: “Hasta que la actualización esté disponible, puedes desactivar Desbloquear con Apple Watch y usar tu contraseña para desbloquear tu iPhone 13”.