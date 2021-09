Si instalas una copia de seguridad en tu iPhone 13, despídete de usar Apple Music

Apple Music es una de las partes esenciales dentro del ecosistema iPhone y iPad, ya que millones de usuarios en todo el mundo la tienen como la app de referencia para escuchar música, por lo que no es plan perder el acceso y todo el contenido que vamos guardando día a día. Y aunque parezca increíble, eso es precisamente lo que está ocurriendo con algunos dispositivos de los de Cupertino.

Y es que el momento de lanzar al mercado nuevos móviles o tablets puede traer consecuencias importantes en el funcionamiento correcto de todo el software. Y prueba de ello es lo que está ocurriendo hoy mismo desde que se han puesto a la venta los nuevos iPhone 13 y esos modelos de iPad que también acompañan a los smartphones.

Apple lanza un parche de urgencia

Si hoy vas a comprarte un iPhone 13 (cualquiera de los modelos) o un nuevo iPad o iPad Mini, debes saber que al restaurarlos con una copia de seguridad de un dispositivo anterior vas a bloquear el acceso a todo el contenido que tengas en Apple Music. Eso incluye todos los álbumes que guardes seleccionados como favoritos, listas de reproducción y todo lo demás.

Actualización de urgencia de Apple. McRumors

Apple no ha tardado en reaccionar y es más que probable que ya estuviera sobre aviso desde hace días porque los propietarios de estos nuevos dispositivos tienen disponible una actualización de urgencia de iOS 15, que viene a ocupar algo más de 400MB y que resuelve este error. Así que recordad que a la menor evidencia de que las cosas no funcionen, debéis ir a la actualización del software (Ajustes > General) para instalar ese update.

Aunque en un principio este problema parecía afectar solo a los nuevos iPad, finalmente también los iPhone 13 se han unido a la fiesta y pueden sufrir esos mismos fallos. Obviamente si no utilizas Apple Music y estás suscrito a otras plataformas este problema te dará igual, pero resuélvelo de todas formas no sea que algún día termines en la plataforma de los norteamericanos escuchando música. Eso sí, como podéis ver por la captura que tenéis más arriba, en la información del parche para los nuevos iPhone 13 no aparece referencia alguna al problema con Apple Music, por lo que no busquéis otra descarga después porque es esta actualización la encargada de corregir esos problemas que afectan a: