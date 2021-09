¿Sin audio en las ‘stories’ de Instagram? No te preocupes, hay una solución en camino

El lanzamiento de un nuevo sistema operativo siempre trae consecuencias en todo el software existente en ese momento, sobre todo si alguna parte del OS ha sido modificada o los desarrolladores de una app se han movido al filo de lo imposible a la hora de realizar su trabajo. Así que es por eso que toca ajustar las cosas y publicar algún update que devuelva las cosas a la normalidad.

Y eso es justo lo que les está pasando a los señores de Facebook, que su aplicación de Instagram dentro de iOS 15 causa algunos fallos en el audio de ciertas stories que aparecen dentro de la red social. Un problema menor pero que es extremadamente molesto cuando se trata de contenidos donde es tan importante lo que escuchamos como lo que vemos.

Instagram ya lo sabe

Todo comenzó el pasado lunes cuando, tras instalar el nuevo iOS 15 en sus iPhone, algunos usuarios comenzaron a comprobar que las stories no reproducían el sonido cuando el smartphone se encuentra silenciado, con el famoso botoncito lateral bajado. Seguramente no debería extrañarnos un comportamiento así porque muchas apps hacen los mismo: si ese control está en modo silencio, el audio de las aplicaciones se desactiva (pasa sobre todo en videojuegos)... aunque este no era el caso de Instagram.

Dado Ruvic REUTERS

Así las cosas, parece que el cambio de sistema operativo ha debido llevarse por delante esta excepción al modo silencio y no entiende que, aunque a efectos de llamadas y notificaciones del móvil no queremos que nos molesten, el resto del contenido no tiene por qué limitarse de la misma manera. Sea como fuere, los de Facebook ya están avisados y parece que han reconocido el problema y ya trabajan para llevar una actualización lo antes posible a la App Store de iOS.

Desde la compañía han querido reconocer lo ocurrido afirmando que "somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para escuchar su audio en las stories de Instagram. Estamos trabajando para solucionar este problema lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente". Así que si eres de los que necesita esa pista de sonido como el comer, para disfrutar con las publicaciones de los demás, recuerda mantener el botón de silencio arriba, desactivado, o espérate a que esa actualización se haga efectiva a lo largo de los próximos días. La semana que viene seguramente viendo las prisas que tienen unos y otros.