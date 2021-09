WhatsApp prepara un editor de iconos para chats y grupos con emojis y colores

WhatsApp tiene estas cosas que, a la vez que va trabajando en funciones que piden a gritos todos los usuarios desde hace mucho tiempo (léase el uso multidispositivo de la app), lo hace en otras que no se sabe muy bien a qué justificación atienden, como es el caso de esta que os traemos hoy y que no parece ser urgente ni una petición masiva por parte de la comunidad.

Y es que, quien más quien menos sabe que los iconos de los grupos pueden ser configurados a través de imágenes que almacenamos en la galería del móvil, o que la propia aplicación nos busca a través de internet en ese mismo momento. Por lo que nadie echa de menos un editor con el que dar un aspecto más trabajado y gráfico al identificador de un determinado grupo. ¿O tal vez sí?

Emojis, stickers y colores de fondo

Lo que ha desarrollado WhatsApp y que está presente ya en las betas para iOS y Android no es otra cosa que la posibilidad de crear una composición iconográfica para representar a un grupo o, si lo preferimos, un elemento capaz de dar ese toque desenfadado gracias al uso de emoticonos y stickers que tenemos dentro de la misma app. Así nos sale una composición mejor ajustada y diseñada que cualquier otro contenido.

Nuevo editor de iconos de grupo. WABetaInfo

Como podéis ver por la captura que tenéis justo encima, es posible seleccionar un icono (de WhatsApp por ejemplo) pero también un emoji o un sticker de entre todos los que tenemos en el teclado de WhatsApp y, una vez situado en el espacio de diseño del icono del grupo, optar por uno de los colores de la paleta que podéis ver justo debajo. Así conformamos un elemento gráfico completamente único que más tarde será el que os sirva para identificar en el timeline de la aplicación ese grupo concreto.

De momento no hay noticias de cuándo podría estar disponible aunque se encuentra en una fase bastante avanzada y estable en las versiones beta disponibles para iPhone y Android, por lo que no es posible trazar un calendario de actualizaciones. Estas mejoras suelen tardar en llegar desde que se hacen públicas en las versiones preliminares, por lo que un plazo normal podría ser de aquí a finales de año. Eso si antes no se producen novedades más esperadas como ese modo multidispositivo que ya tenéis a modo de prueba.