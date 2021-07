El modo multidispositivo de WhatsApp ya es una realidad, aunque en versión beta

WhatsApp no para de mejorar introduciendo nuevas funciones que han hecho que la aplicación de mensajería instantánea sea más completa si cabe. Desde hace tiempo sabemos que trabajan en un nuevo soporte multidispositivo de la app, y finalmente llegó el día.

Esta nueva función llegará de forma escalonada, por lo de momento el modo multidispositivo se ha activado su acceso anticipado mediante su beta. Pero gracias a los chicos de WABetaInfo sabemos con detalle cómo será.

El modo multidispositivo de WhatsApp

Algunos afortunados ya están utilizando la beta con el nuevo modo multidispositivo de WhatsApp gracias a que la popular aplicación de mensajería instantánea les ha habilitado el acceso a su vista previa.

¿Quieres saber si estás entre estos afortunados de la aplicación?, pues te damos los pasos que vas a tener que seguir. En primer lugar, dirígete a los Ajustes de tu smartphone para a continuación seleccionar Dispositivos vinculados, también puede aparecer como WhatsApp Web. Ahora podrás ver si has recibido la opción de unirte a la beta del modo multidispositivo que acaba de llegar.

ampliar foto Interfaz de WhatsApp multidispositivo WABetaInfo

Con esta nueva función de WhatsApp vas a tener la posibilidad de vincular tu smartphone con un total de 4 dispositivos adicionales, De esta forma no vas a tener que interrumpir tu conversación, incluso si tienes tu teléfono apagado. Y es que a día de hoy, si tu dispositivo no tiene Internet no se puede sincronizar, pero con el modo multidispositivo la cosa cambiará.

Si eres de los que ha sido seleccionado para probar la nueva beta de la aplicación de mensajería instantánea, podrás ver como Desktop o WhatsApp Web tienen un icono de beta. Esta es su forma de mostrar que estás utilizando una versión nueva, la cual no requiere de tu teléfono móvil para ponerse en funcionamiento.

Desde WhatsApp han explicado que los chats de cada usuario no son almacenados en una nube, además de que estos contarán con un cifrado de externo a externo para todos los dispositivos con los que es compatible. En el caso de que suceda un lapso de 14 días en los que no ha habido actividad, el modo multidispositivo es desactivado de forma automática por seguridad.

Ahora que ya conoces todo sobre el nuevo modo multidispositivo de WhatsApp, puede que estés deseando probarlo, si es que no has sido seleccionado para probarlo en la beta, no tienes de qué preocuparte, ya que su lanzamiento es escalonado, y se estima que a lo largo de este año, llegará a todos los usuarios. Un dato importante es que por ahora, WhatsApp no permite a los usuarios la misma cuenta de la aplicación en varios teléfonos móviles, pero sí en ordenadores.