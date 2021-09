Netflix lanza una versión gratis de su servicio. ¿Llegará a España?

A día de hoy no hay rival capaz de plantar cara a Netflix, la plataforma de contenidos bajo demanda con más usuarios. Un servicio que no para de crecer y que ahora te permite disfrutar de una versión totalmente gratuita.

Sí, has leído bien: ya puedes tener Netflix gratis en tu teléfono Android. Eso sí, de momento solo si vives en Kenia. Más que nada porque la plataforma acaba de anunciar que su servicio pasa a ser gratis en dicho país, aunque con ciertas limitaciones.

Netflix gratis ya está disponible en Kenia

De esta manera, tal y como indican en la nota de prensa que han publicado, los usuarios de Kenia podrán acceder a Netflix gratis y sin publicidad. Además, lo mejor de todo es que tampoco hace falta dar información de pago para usar esta versión gratuita. Sencillamente tendrás que introducir un correo electrónico, confirmar que eres mayor de 18 años y dar un teléfono de contacto.

Netflix en Kenia Netflix

Cabe destacar que, si bien es cierto que esta versión de Netflix gratis no tiene publicidad, ni hace falta introducir ninguna información de pago, a cambio cuenta con un catálogo más limitado. Por lo que hemos podido saber, tiene aproximadamente un cuarto de las películas y series disponibles en la plataforma VOD. Aunque siendo gratis y sin publicidad, no se puede pedir más.

¿El motivo por el que Netflix ha sorprendido con este anuncio? La falta de usuarios en el país donde ha lanzado esta campaña. Tal y como indican en la nota de prensa “Si nunca has visto Netflix antes - y mucha gente en Kenia no lo ha hecho - esta es una gran manera de experimentar nuestro servicio. Y si te gusta lo que ves, es fácil pasar a uno de nuestros planes de pago para poder disfrutar también de todo nuestro catálogo en tu televisor o portátil.”

O lo que es lo mismo, Netflix planea una campaña de fidelización para aumentar el número de clientes en Kenia, un país en el que la gran N no ha triunfado como esperaba. Sin duda, un movimiento muy acertado por parte de la compañía. Además, es la primera vez que este servicio realiza una campaña de este estilo.

Eso sí, no te hagas ilusiones ya este tipo de ofertas están orientadas a países en los que la plataforma no ha tenido el impacto esperado. Y viendo el éxito que tiene Netflix en España, no tendría ningún sentido que lanzase una opción gratuita. Aunque siempre puedes buscar una VPN y conectarte desde Kenia...