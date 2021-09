Creative Live! Mic M3: el micrófono que estabas buscando para trabajar y jugar

Los micrófonos son dispositivos que suelen brillar por su ausencia en los ordenadores de sobremesa, donde los fabricantes no suelen acordarse de ellos. Los portátiles, sin embargo, por aquello de que llevan cámaras sobre la pantalla, parece más normal instalarlos por facilitar eso de reunirnos en el trabajo a través de videollamadas. Aun así, que tengas un micro no significa que no necesites otro.

Concretamente uno como este Creative Live! Mic M3 que viene a imprimir algo de calidad a esas llamadas que no tienen siempre el mejor sonido. Algunas veces las voces suenan a metálico, otras como si estuvieran a varios kilómetros de distancia de la conversación e incluso con eco, como si antes de impactar en las membranas del micrófono hubieran rebotado no se sabe cuántas veces en todas las paredes y objetos de la habitación.

Para trabajar... y jugar

Este nuevo modelo de Creative quiere desempeñar el papel de solución semiprofesional para gamers, streamers, podcasters y... trabajadores. Da igual si sales en movilidad a la calle con el portátil o te vas a sentar frente al monitor del PC de sobremesa, que no es mala idea tener cerca este Live! Mic M3: es muy transportable, cuenta con conectividad USB para enchufarlo solo cuando lo necesitemos y encima se trata de micrófono de condensador con muy buenas características de sonido.

Este modelo llega a las tiendas con patrones cardiode (grabación frontal solo para una persona) y omnidireccional (para dos o tres a la vez) opcionales, resolución de grabación con calidad de estudio y monitorización en tiempo real, lo que vendrá de perlas tanto a aquellos que se dediquen solo a hablar en reuniones, como a los que graban podcasts o protagonizan sesiones maratonianas de stream en YouTube, Twitch, Facebook, etc. Por supuesto, también es compatible con Mac.

Con este micrófono podremos obtener grabaciones de calidad, con un resultado claro y nítido lleno de matices y que nos permite obtener archivos de audio con calidades de 24-bit y 96 kHz. Nuestra voz pasará a escucharse sin problemas, de una forma clara y directa que llegará a los demás de una manera que seguramente nunca antes habían escuchado. Es más, para evitarnos estar buscando el botón de mute por la pantalla, tendremos uno instalado en este Live! Mic M3 para pulsarlo rápidamente. Si estáis interesados, podéis comprarlo desde ahora mismo, a un precio de 59,99 euros en la tienda oficial de Creative o en distribuidores especializados.