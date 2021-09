Real Madrid, Barcelona y Athletic impugnan el acuerdo de LaLiga y CVC

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Efe

Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club mueven ficha contra LaLiga Impulso, el acuerdo sellado entre LaLiga y el fondo CVC para que este inyecte más de 2.100 millones de euros en los clubes del fútbol profesional.

Los tres equipos, los únicos de los 42 que no se han adherido al proyecto, han hecho público un comunicado en el que anuncian que la impugnación "al tratarse de un acuerdo que vulnera lo previsto en la normativa aplicable", y mencionan de forma concreta el Real Decreto-Ley 5/2015 que regula la venta centralizada de los derechos televisivos de los equipos. Según defienden los tres clubes, dicho acuerdo "fue adoptado en el marco de un procedimiento notoriamente irregular e irrespetuoso con las mínimas garantías exigibles a estos efectos, especialmente ante una operación de tal trascendencia y duración".

LaLiga Impulso fue aprobada por la asamblea general de LaLiga con el voto a favor de 38 equipos, mientras que cuatro se opusieron. Además de Real Madrid, Barcelona y Athletic, también votó en contra el Real Oviedo, que unos días atrás anunció que daba marcha atrás y se adhería al proyecto tras analizar la documentación.

Los equipos de LaLiga dieron este jueves luz verde al acuerdo que la patronal ha sellado con CVC para que el fondo inyecte un máximo de 2.667 millones de euros en la competición. O al menos, lo dieron 38 de los 42 clubes que la componen y que ejercieron su voto en una asamblea que se prolongó durante seis horas. Real Madrid, FC Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Oviedo dieron su voto negativo, pero LaLiga Impulso, como se ha denominado a la inversión de CVC, continuará adelante.

El Real Madrid ya anunció en agosto sus intenciones de acudir a la vía judicial para tumbar LaLiga Impulso, que modificó su propuesta original para permitir a los equipos que no estuviesen de acuerdo la posibilidad de no sumarse a la iniciativa y, por tanto, no recibir los fondos que les corresponderían. Algo con lo que los impulsores del acuerdo esperaban despejar cualquier amenaza legal.