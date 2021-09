La Xiaomi Pad 5 llega a España como alternativa barata al iPad

Habíamos hablado mucho sobre el regreso de Xiaomi al mercado de tabletas, este finalmente se ha producido y desde luego no nos ha dejado indiferentes, ya que Xiaomi ha vuelto a ser fiel con su esencia. Lo ha hecho con una nueva gama de tabletas, que tiene en la Xiaomi Pad 5 a su modelo más económico. Este modelo ha llegado ahora a España y desde luego no va a decepcionar. Ya que no solo vamos a disfrutar de ella tal cual la hemos conocido en China, sino además a un precio realmente interesante.

Precio y disponibilidad en España

La nueva tableta de Xiaomi llega con un precio bastante atractivo, algo más caro el iPad estándar, pero mucho más barato si tenemos en cuenta la promoción de lanzamiento a la que la somete Xiaomi. Su precio de partida en España es de 399,99 euros, pero durante 24 horas estará disponible por 299,99 euros, 100 euros menos, y además pudiendo elegir un regalo de bastante valor. Desde el Xiaomi Smart Pen valorado en 99 euros, hasta un Xiaomi Mi air Purifier 3C, que está valorado en nada menos que 169,99 euros. Por tanto, el precio al que llega esta tableta desde luego es rompedor. Podremos acceder a esta promoción de lanzamiento desde próximo 23 de septiembre a las 9:00 horas.

Xiaomi

Una ganga de tableta a este precio

Y es que esta tableta destaca en muchos aspectos, empezando por su pantalla, que tiene un tamaño de 11 pulgadas, y que cuenta con una gran resolución 2K de 1600x2560 píxeles. Además, tiene tasa de refresco de 120Hz, por lo que no podemos esperar más de una tableta de este tipo. Es muy rápida y potente, gracias al procesador Snapdragon 860, uno de los más potentes de Qualcomm en 2021. Tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles, así como una frontal de 8 megapíxeles. Cuenta también con cuatro altavoces y es compatible con sonido Dolby Atmos. Así como con audio de alta resolución, incluso también sin cables, tenemos nuestras dudas de esto último.

Un modelo que presume de 6GB de memoria RAM, así como de hasta 256GB de almacenamiento interno. Una tableta a la que no le falta de nada, un Wifi de doble banda, Bluetooth 5.0, así como una gran batería de 8720mAh. Y cuenta con Android 11 bajo la capa MIUI para Pad. En definitiva, la mejor tableta que podemos comprar a ese precio.